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汐止文化里辦桌共餐歡慶母親節 觀天下贊助加菜金

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
文化里福興宮辦長者共餐，觀天下有線電視公司特別贊助加菜金，共襄盛舉，廟方也頒發感謝狀表示感謝。 圖/觀天下有線電視提供
文化里福興宮辦長者共餐，觀天下有線電視公司特別贊助加菜金，共襄盛舉，廟方也頒發感謝狀表示感謝。 圖/觀天下有線電視提供

選在母親節前夕，今(2)日汐止區文化里與福興宮聯合舉辦老人共餐活動，以辦桌的方式，宴請上百位長輩一起吃飯，菜色很豐富，有魚、雞肉、豬腳麵線，還特地準備了蛋糕，為媽媽們歡慶母親節，當天，觀天下有線電視公司也贊助加菜金，共襄盛舉。

汐止區文化里與福興宮聯合舉辦老人共餐活動，地點就在福興宮地下室，時間一到，長輩們陸續報到入座，當天包括汐止區長林慶豐、新北市議員白珮茹、周雅玲都來同樂。

文化里長余寶聰提到，今天是福興宮特別在母親節前舉辦長者共餐，很開心今天報名很踴躍，地下室只能容納10桌100人，很早就報名額滿，每一年都會將香客添的香油錢拿出部分辦理長者共餐，每年辦兩次，第一次是在母親節前夕，第二次則是重陽節前，今天因為歡慶母親節，跟主委一起贊助，準備了110個蛋糕，送里內長者，祝福大家母親節快樂。還有也很感謝今天觀天下贊助一萬元的加菜金，一起共襄盛舉辦理共餐。

汐止下寮福興宮主委陳清榮說，每年在母親節前都會辦長者共餐，這次很感謝觀天下有線電視愛心贊助加菜金，今天的菜色很豐富，希望長者都吃的開心。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，很開心今天來參加文化里福興宮的老人共餐，也代表公司贊助加菜金，文化里是汐止很重要的櫻花步道景點，今年初觀天下也幫櫻花做了現場直播的櫻花即時影像，效果不錯，明年會再繼續參與，最後祝所有的媽媽們母親節快樂。

母親節 汐止 老人共餐

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