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汐止忠厚市場冷氣生鏽常壞 45台送風機要全面汰換

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
忠厚市場的冷氣設備從市場啟用到現在，已經快20年，不但老舊，裡頭也鏽蝕嚴重，造成冷氣送風機常故障。 圖/觀天下有線電視提供
忠厚市場的冷氣設備從市場啟用到現在，已經快20年，不但老舊，裡頭也鏽蝕嚴重，造成冷氣送風機常故障。 圖/觀天下有線電視提供

汐止區忠厚市場從民國96年到現在，已經快20年，現在裡面的冷氣送風機設備，時間一久出現生鏽還有滴水的情況，經常故障，修了好幾次還是壞，所以，今(2)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求將市場45台的冷氣送風機全面更新，提供民眾更舒適的採買環境。

忠厚市場自治會長陳小姐說，市場從96年到現在已經10幾年了，冷氣排風箱因為裡面鏽蝕的關係，常常裡面的壓縮機等常出問題，之前已經修理好幾次，但可能是機器老舊了，出風的效果就沒那麼好，就會感覺雖然有冷氣在走，但是攤商們都感受不到涼意，覺得機器既然老舊了，鏽蝕又很嚴重，常常出問題，與其如此，就跟市場處申請全面更換。感謝議員張錦豪的幫忙，今天市場處長也有來，有答應要做全面更換，真的非常感謝。

新北市議員張錦豪指出，忠厚市場從民國96年一直到現在，冷氣送風機因為老舊都有生鏽還有滴水的狀況，之前都是由攤商自己做緊急性的維修，市場內共有45台空調系統，因為鏽蝕嚴重效率不彰，所以，今年邀請市府市場處的處長來現場了解，看能不能做全面更新，在討論後達成協議，在今年就會把公開招標，將45台的冷氣送風機更換，尤其接下來天氣會越來越炎熱，希望能夠儘快施作改善，讓民眾有更舒適的採買環境。

冷氣 議員

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