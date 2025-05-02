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淡水拾光市集第2彈 東西多人潮熱絡超好逛

觀天下／ 記者許端驛/三芝報導
第二波的拾光市集活動，這次擴大舉辦，號召超過40個攤位，辦理二手市集，現場人潮明顯回流。 圖/紅樹林有線電視提供
第二波的拾光市集活動，這次擴大舉辦，號召超過40個攤位，辦理二手市集，現場人潮明顯回流。 圖/紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市鎮海都廣場，為了吸引人潮，打造在地經濟繁榮，業者與在地崁頂里於上個月舉辦拾光市集，受到廣大回響好評，因此在昨天51勞動節，加碼開啟第二波的拾光市集活動，這次更擴大舉辦，號召超過40個攤位，辦理二手市集，加上廣場許多商家也重回經營，現場人潮明顯回流，民眾說這裡購物非常豐富，是個假日休閒的好地方。

拾光市集活動，不僅是能夠讓新市鎮居民提供一個採買選擇，也可以讓不同的民眾來到現場報名擺設攤位，將二手物品來與大家分享交流，而且目前擺攤的商家可是不收任何攤位費用，就是希望大家一 起共榮共好。

崁頂里長吳庭岳表示，這次舉辦市集並不是一次性活動，未來將會來持續舉辦，而且攤位報名非常踴躍，許多人都想來參與這市集活動，加上第一場舉辦受到好，未來也會來規劃是否每個週末，或是定期舉辦活動，期盼藉此能夠帶動新市鎮的經濟發展

淡水 經濟發展

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