首批苗栽到 金山六股里種甘藷估8月收成

金山甘藷香甜鬆綿不軟爛深受民眾喜愛，近來首批甘藷苗栽到金山，加上氣溫溫暖正好適合種植，現在六股平原上已經可以見到甘藷農開始種植甘藷的身影，不過往年都是在四月初清明前後種植，今年因為苗栽較晚的關係，到四月底才開始種植，因此甘藷也預計要到八月中下旬才能收成。

金山區長劉昌松表示，今年4月底5月初首批苗栽到貨，趁著好天氣種下，近來到田裡關心農友的種植狀況，並且也親自換裝到甘藷田裡體驗種植，期待今年氣候風調雨順，金山甘藷能夠有好的收成。

六股里長鐘鼎平說，金山種植甘藷的季節也在首批甘藷苗的到貨宣告開跑，六股平原上農友陸陸續續種下甘藷，並且一起許下蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳的生生不息，接下來耐心等候120天的生長期就可以採收，預計在今年八月中下旬迎來大豐收的金山甘藷季。