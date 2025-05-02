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喊話賴清德屏棄選舉思維治國 侯友宜：說我該說的話
賴清德總統今日出席新北產業園區活動，新北市長侯友宜藉此機會公開表達對中央政策的三點期待與建議。下午出席活動時，被詢問是因為大罷免的關係，喊話賴清德不能用選舉思維來治理國家？侯友宜表示，「我說我該說的話，做我該做的事」。
侯友宜今天下午出席新北市第13屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮，被問及上午與賴清德同台時有喊話，侯友宜表示，「我說我該說的話，做我該做的事」，面對所有產業，內外的一個挑戰，都要全力以赴。
侯友宜上午致詞時指出，當前國內外政經情勢嚴峻，政府應從國家整體利益出發，摒棄選舉思維治理國家，集中力量處理企業最關切的結構性問題。侯也說，企業不怕挑戰，怕的是政策失衡與資訊不透明，唯有務實以對，才能確保台灣在國際競爭中不落人後。
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