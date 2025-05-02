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新北市美術館5/3-5/4音樂之夜登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市美術館開館系列活動熱力延續，緊接而來的第二週（5/3、5/4）將打造結合流行與古典的跨界音樂盛宴，分別由金曲天后張清芳攜手「新北市交響樂團」，以及金曲歌王蕭煌奇與「龍潭愛樂管弦樂團」接力獻唱。搭配美術館戶外園區的流光市集、建築光雕展演以及館內展覽等藝文活動，打造專屬新北市民的藝文饗宴。

新北市文化局表示，5月3日（六）下午4點半，在新北市美術館戶外園區小舞台，率先由實力派「小男孩樂團」攜手擅長即興創作的「隨心所欲樂團」共同演出《Hey！新美館》。晚間7點10分，將迎來《星月芳語：五月的樂章》音樂會，由「新北市交響樂團」與金曲天后張清芳聯手演出；5月4日（日）下午，小舞台由「香頌室內樂團」帶來《名畫與動畫的魔法旋律》，以動畫配樂與古典樂章為主軸，帶領觀眾感受跨界的聲音美術館。晚間7點10分，大舞台壓軸登場的《聽見感動：蕭煌奇與龍潭愛樂的共鳴》，由四度獲得金曲獎最佳台語男歌手的蕭煌奇攜手「龍潭愛樂管弦樂團」獻唱。

文化局補充，除了音樂演出外，戶外園區周末從下午3點到晚間8點30分，有匯集在地美食、文創與生活選物的「流光市集」。建築光雕展演則以三大單元驚艷全場，包含光雕大秀《共生的呼吸》、品牌動畫《新北市美術館─全民的美術館》以及建築美學式《流動的畫布：色彩詩篇》，將新北市美術館建築立面，化為色彩與光影交織的畫布。最佳觀賞點位於美術館戶外園區的南高地，從這裡可全景欣賞光雕展演，沉浸在藝術與建築之間的對話。

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交響樂團 美術館

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