新北市賞桐秘境 土城油桐花夢幻登場

照片取自新北市政府

每年榖雨前後，正是油桐花綻放的絕美時刻。四、五月間，當桐花在枝頭盛開，土城山頭彷彿覆上一層輕盈白雪，花落如雨，帶來一場春日限定的浪漫雪景。新北市政府綠美化環境景觀處精選土城三大賞桐熱點，邀請民眾走進山林，捕捉最詩意的春日畫面。

景觀處表示，首推「土城桐花公園」，從永寧捷運站搭乘公車即可輕鬆抵達。公園位於天上山半山腰，占地7公頃，遍植百餘株廣東油桐。木棧道串聯觀景平台、涼亭與三角吊橋，置身其中，不僅可近距離欣賞盛開的桐花，更能遠眺整座城市，享受森林系的療癒時光；「承天禪寺步道」則是結合身心靈沉澱的賞花秘境。3.7公里的山徑兩旁桐花點點，步道終點即是莊嚴清幽的承天禪寺，適合在花雨飄落間，放慢腳步、感受自然與心靈的共鳴。

景觀處指出，最後不能錯過的是位於冷水坑休閒公園內的「太極嶺步道」，不僅是櫻花秘境，也因鄰近桐花盛地，每年春末吸引許多在地居民與攝影愛好者前來朝聖。由捷運土城站出發，搭台北客運570公車線抵達山中湖站，再步行即可踏入這片桐花織就的靜謐天地，不過需要特別注意570公車僅於假日行駛，利用大眾交通工具的朋友們儘量安排假日來訪。

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