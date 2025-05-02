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食品自動販賣機稽查大多查「夾娃娃機」 北市議員憂有食安漏洞

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市針對販售食品的娃娃機專案稽查。圖／報系資料照
北市針對販售食品的娃娃機專案稽查。圖／報系資料照

新型食品自動販賣機成長快速，北市議員何孟樺指出，近2年衛生局僅稽查食品自動販賣機66次，其中「真正的」食品自動販賣機僅有稽查過6次，其餘60次都是稽查以食品作為夾取物的「夾娃娃機」店家。且近來漸普及的超商咖啡自動販賣機，也未依食安法標示產品內容物，恐成食安漏洞。衛生局承諾會加強稽查、輔導業者。

何孟樺指出，過去2年衛生局稽查食品自動販賣機的紀錄，2023年稽查40次，462台販賣機；2024年卻僅稽查26次，337台販賣機。合計稽查66次，799個機台。

她指出，數字顯示，稽查次數與機台數差距大，不同年度的數量浮動也大，原因正在於衛生局僅是被動收受移案，並未掌握食品自動販賣機點位及經營廠商，這也使過去兩年66次的稽查中，真正的食品自動販賣機僅有稽查6次；其餘都是以食品作為夾取物的「夾娃娃機」店家。

何孟樺表示，食品自動販賣機除應遵守食品安全衛生管理法、食品良好衛生規範準則(GHP)外，還需要遵守自動販賣機販售食品之標示規定，但她發現，像有超商力推的咖啡自動販賣機，未遵循自動販賣機販售食品之標示規定，不僅標示不完全，也沒有標示過敏原。

何孟樺說，未來各式各樣的食品自動販賣機會越來越多，現在的食品自動販賣機類型多樣，有現場自動調理的咖啡自動販賣機，也由中央廚房生產調理包，民眾在機台選購時進行加熱烹調的；還有廠商以交易平台自居，提供保溫機台，引入多個商家產品販售，如果不及早進行管理，恐釀成食安漏洞。

何孟樺建議，衛生局應當與商業處合作，在業者進行商業登記時，便提供說明宣導。同時也應當與已具規模的廠商接觸，主動輔導合法，建立納管清單，定期稽查，才能確保民眾食的安全。

針對60次稽查是食品作為夾取物的「夾娃娃機」，衛生局食藥科長林冠蓁坦言，因市面食品「夾娃娃機」比較多，另外，衛生局與中央都有針對選物販賣機做專案稽查，過去稽查不合格的主要樣態，是負責廠商標示不清，衛生局會繼續針對選物販賣機、冷藏販賣機進行稽查、輔導。

夾娃娃機 衛生局 販賣機

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