王大陸涉案起訴 北市社會局替代役工作曝光：不會接觸機密公文

33歲藝人王大陸涉逃兵役等案，今年3月入伍服役，服一年替代役，完成1個月軍事訓練，分發至北市社會局社工科，協助處理公文、庶務等工作。王大陸昨因違法個資法等罪遭起訴，議員林珍羽下午在議會質詢社會局，王是否接觸機密公文、開庭時業務誰來辦？社會局長姚淑文表示，王大陸不會接觸到機密公文。

針對王大陸被起訴，林珍羽下午在議會民政部門質詢社會局，王大陸平日的業務是什麼？是否有公文往返？姚淑文說是協助庶務，但坦言有負責公文往返。

林珍羽說，以社工科業務，包括兒虐、街友、脆弱家庭、兒少業務、未成年子女關懷和社宅政策，這些全部社工科的業務，王大陸因案被起訴，不會碰觸到這些公文？「百分之百確定嗎？」另外，未來王大陸長時間開庭，業務內容會不會受影響嗎？

姚淑文表示，若是機密公文都是專人直接送，替代役不會接觸機密公文，替代役能做的工作有限，比較是庶務工作。 林珍羽要求，針對王大陸開庭時期，業務怎麼做，要研議出來；姚淑文答應一周內會研議。

社會局表示，局內機密公文皆以彌封處理，遞送過程並無密件公文洩漏疑慮，而公文登記皆由各科室書記處理。替代役男王大陸在社工科協助處理公文遞送、庶務工作，一切按照中央規定，並與其他替代役男共同處理以上服務內容。