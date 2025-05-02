爆「離職潮」？北市青年局：有更好生涯規畫都支持

台北市青年局去年6月1日成立，以協助青年多元參與、職涯發展、國際接軌為目標，陪伴青年實現自我。市議員趙怡翔指出，從去年6月至今，青年局已有3名公務員請辭或商調、1名職務代理人拒絕報到，及1名約聘人員不續約，讓國際科僅剩7名職員留任，疑爆「離職潮」。青年局表示，同仁有更佳的生涯規畫與選擇，會全力支持。

趙怡翔指出，他日前接獲多次陳情，青年局國際科的問題頻傳，去年開始有近4成員工離職。這包括去年6月至今，已有3名公務員請辭或商調、1名職務代理人拒絕報到，及1名約聘人員不續約，讓國際科僅剩7名職員留任。

趙怡翔表示，其中一位約期到6月30日，卻被威脅離職手續未完成，隔天還要繼續上班，否則將扣留日前累積的加班費，屬於明顯違法行為，他已經要求市府相關單位調查與處理。

青年局表示，主管並無要求他於6月30日約期到期後，仍須於7月1日到職上班，且其請假及離職程序均依規獲准，並如實核發加班費。

青年局表示，青年局國際科同仁普遍具備外語能力及涉外事務經驗，且具有優秀的學經歷背景，因而常獲各界延攬，後續職涯發展包括前往半導體科技產業、日本政府單位任職以及回到市府擔任副發言人等，有更佳的生涯規畫與選擇，青年局一向樂於祝福，並全力支持。