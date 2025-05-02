亂丟垃圾包注意 新北AI動態辨識抓包準確率達九成

亂丟垃圾包事件時有所聞，新北市環保局在全市部署1176組監視器，去年底更在11區100處地點新增設147組線上供電監視器，40組導入具AI辨識技術的即時影像系統，可辨識亂丟垃圾等「動態行為」，準確率高達九成。去年市府共開出1萬8955張亂丟垃圾包、菸蒂違規行為罰單，高達76%來自監視器畫面舉證。

新北市環保局表示，除稽查人員站點埋伏，自2016年起，環保局逐年添購移動式監視器，建立完善的影像監控系統，有效擴大監控範圍與即時掌握違規行為，已是環保執法不可或缺的利器。

環保局說，過去受限於電池續航與記憶卡容量，傳統移動式監視器需每2至3天派員更換設備，既耗人力又可能出現影像空窗期，環保局與有線電視業者，整合既有電力網絡，去年底完成11區100處地點新設線上供電監視器，並支援即時雲端影像回傳功能，稽查人員可透過手機或網站平台即時查看現場狀況，免除更換設備電池及記憶卡的繁瑣流程，提升作業安全與效率，甚至能即時出勤前往髒亂熱點稽查與勸導。

這100處監視點中，共有47處設置雙鏡頭設計，不論違規民眾是騎乘機車或駕駛汽車，從不同方向進出皆能清楚拍攝車牌，強化違規行為的蒐證力道。

環保局說，目前已有40組監視器搭載AI即時影像分析系統，能辨識垃圾丟擲的動作並判別手中持有的是否為垃圾，自去年11月至今年3月，累計成功辨識違規行為7058件，準確率達90%以上。該系統亦可自動擷取違規行為前後5秒影像，將6分鐘的錄影片段壓縮至1分鐘內完成分析，效率是人眼辨識的6倍。

環保局表示，未來將逐步擴大線上供電及AI辨識監視器建置規模，同步升級AI軟體辨識能力，強化傳統監視影像的分析應用，全面提升環境執法科技化與智能化，以改善市容。

環保局說，依據廢棄物清理法亂丟垃圾包行為可加重處分，首次即處3600元罰鍰，最高可罰至6000元，呼籲民眾勿心存僥倖。