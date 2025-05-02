影／金山磺港淤積嚴重！特有「蹦火仔」文化資產面臨危機

新北市金山區磺港蹦火仔是登錄有案的新北市重要文化資產，但近年磺港淤積嚴重，去年至今已發生10起漁船擱淺，新北市議員張錦豪除要求市府在今年蹦火祭前緊急完成清淤，更應盡速找出淤積原因徹底解決。新北市漁業處表示，磺港漁港因港外海床淤砂高於港內，易隨海流飄砂回淤至港內及航道，目前正在爭取1600萬研究經費釐清砂源與研擬解決方案。也讓磺港漁港存廢問題再度浮現。

「蹦火仔」是一種北海岸獨有捕魚方式，每年夏季是青鱗魚盛產期，漁民利魚群趨光性，使用磺石加水產生可燃氣體乙炔，點燃時「蹦」聲巨響，相當震撼，「磺港漁火」更有金山八景之一的美譽，也在2015年被登錄為新北市文化資產。

新北市議員張錦豪指出，金山磺港長期淤積，光是去年至今，已有超過10艘船擱淺，造成船隻等財損，其中一艘修理費用高達一百多萬，漁民苦不堪言。

張錦豪說，最大擱淺的船CT5吃水深2.5米，在今年三月「漲潮」時擱淺，連最小的蹦火船吃水深才0.8米，也在今年3月擱淺，蹦火祭將在5月9日開跑，另地方特色海陸繞境也將在6月1日開始，要求漁業處在五月底前清淤完成。

農業局長諶錫輝表示，早期因磺溪改道，導致沙源無法順利離岸，已爭取水利署和漁業署1600萬元研究計畫，找出原因治本，如無法將沙源阻擋在外，磺港存在性要再討論，或將船隻引導到野柳停放作為替代。

不過張錦豪指出，磺港漁港已存在200年以上歷史，本來就有其捕魚需求，不能因其他原因造成淤積，影響漁民生活並導致重要文化資產消失，在階段要先緊急清淤，並早日釐清原因，跟根本解決問題。

新北市漁業處表示，磺港漁港因港外海床淤砂高於港內，易隨海流飄砂回淤至港內及航道，為此每年都會展開漁港清淤工作，本年度清淤工作已在4月補助金山漁會辦理，漁會正調度平台船及受泥船，預計5月底前完成，也請漁會每2周測量航道水深，並公告給漁船航行參考。

漁業處說，針對淤積問題曾尋求海洋大學翁文凱教授意見，推測是磺溪向河口輸砂，因颱風與潮汐將砂帶入漁港，目前短期將持續疏浚，並建議20噸以上吃水較深的大型漁船暫移泊鄰近漁港。

長期則推動改善研究計畫，以釐清砂源並研擬解決方案，漁業處已向中央爭取補助，目前研究計畫總經費約1600萬元，漁業署及水利署將分別補助40%，待計畫核定後，將展開作業。