快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

影／「粉紅超跑」白沙屯媽與山邊媽午夜合轎 凌晨正式出發

聽新聞
0:00 / 0:00

老屋弱層補強耐震力 新北已65棟獲核准

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北新莊區自立街上的5層樓透天厝屋齡35年，弱層補強後，1樓開金紙店的業者李麗芬對騎樓擴柱後的成果很滿意。本報資料照片
新北新莊區自立街上的5層樓透天厝屋齡35年，弱層補強後，1樓開金紙店的業者李麗芬對騎樓擴柱後的成果很滿意。本報資料照片

都更推動難度高、整合期漫長，新北市配合國土署推「弱層補強」，藉補強老舊建築1樓結構，提高建物整體抗震能力。民代說，新北耐震欠佳的老屋多，潛在需求遠高於目前數量，呼籲放寬補助門檻並加速審查。

工務局表示，弱層補強對象須先通過耐震能力初步評估，達30分以上且住宅比率逾半，費用由中央全額負擔。截至今年4月底，新北已有65棟通過補助核准，以板橋21棟最多，目前5棟已完工，5棟施工中。

新北市城鄉局也同步推動「整建維護專案」，針對外牆拉皮、結構補強與增設電梯等項目，最高補助1500萬元。

市議員戴瑋姍說，許多老屋有騎樓，耐震不符標準，與其耗費資源零星補強，更應加速都更腳步汰舊換新。市議員黃淑君指出，結構潛藏風險卻未列紅、黃單的老舊建築恐達數百棟，現行修繕補助門檻十多年未調整，呼籲市府檢討補助條件與標準。

「遇地震，一樓確實是最脆弱的斷點。」台北科技大學講座教授宋裕祺說，政府過去鼓勵一樓設停車場或開放空間，牆體支撐少、結構薄弱，即俗稱的「軟腳蝦」，補強支撐結構確能提升抗震；但整合仍困難，一樓住戶常覺得補強很好，但「不要補在我家」，新北有60多件已算前段班。

老屋 都更

延伸閱讀

潛在危樓難補強 議員促新北放寬補助門檻、加快審查

汛期將至！新北市議員質疑浮洲防洪規畫 水利局：透保水設施設計中

學生自傷頻傳 戴瑋姍要求設計評量表、校長負政治責任

新北空品維護區再增2處 民代批本末倒置

相關新聞

北市永康商圈假日漫步區 車速限擬下調

北市永康商圈5月10日起為期一個月，每周六下午試辦外地車輛禁行的「漫步區」，交通局昨指出，為考量當地居民的用車需求，提供...

新北推都更中繼宅3年400戶 議員憂不夠用

新北市長侯友宜昨宣布啟動都更中繼宅政策，評估每年需求70戶，今年先取得86戶，2027年前取得400戶以上，提供弱勢戶承...

老屋弱層補強耐震力 新北已65棟獲核准

都更推動難度高、整合期漫長，新北市配合國土署推「弱層補強」，藉補強老舊建築1樓結構，提高建物整體抗震能力。民代說，新北耐...

新北勞工訴訟補助 申請資格將放寬

新北勞工數多達210萬，勞資爭議也多，市府編預算提供訴訟補助卻設資產門檻，以房地產公告現值和評定價格合計不得超過550萬...

北市音圖中心總工程費暴增至破百億 議員：標得出去？

台灣首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳」，新建工程去年12月取得建照，工程標兩度流標，...

潛在危樓難補強 議員促新北放寬補助門檻、加快審查

新北市推動弱層補強提升建物耐震力，截至4月底已核准65棟申請。工務局表示，補強費用由中央負擔，民眾可先申請免費耐震評估，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。