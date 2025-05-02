老屋弱層補強耐震力 新北已65棟獲核准

都更推動難度高、整合期漫長，新北市配合國土署推「弱層補強」，藉補強老舊建築1樓結構，提高建物整體抗震能力。民代說，新北耐震欠佳的老屋多，潛在需求遠高於目前數量，呼籲放寬補助門檻並加速審查。

工務局表示，弱層補強對象須先通過耐震能力初步評估，達30分以上且住宅比率逾半，費用由中央全額負擔。截至今年4月底，新北已有65棟通過補助核准，以板橋21棟最多，目前5棟已完工，5棟施工中。

新北市城鄉局也同步推動「整建維護專案」，針對外牆拉皮、結構補強與增設電梯等項目，最高補助1500萬元。

市議員戴瑋姍說，許多老屋有騎樓，耐震不符標準，與其耗費資源零星補強，更應加速都更腳步汰舊換新。市議員黃淑君指出，結構潛藏風險卻未列紅、黃單的老舊建築恐達數百棟，現行修繕補助門檻十多年未調整，呼籲市府檢討補助條件與標準。

「遇地震，一樓確實是最脆弱的斷點。」台北科技大學講座教授宋裕祺說，政府過去鼓勵一樓設停車場或開放空間，牆體支撐少、結構薄弱，即俗稱的「軟腳蝦」，補強支撐結構確能提升抗震；但整合仍困難，一樓住戶常覺得補強很好，但「不要補在我家」，新北有60多件已算前段班。