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新北推都更中繼宅3年400戶 議員憂不夠用

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導
新北市長侯友宜昨天到三重開箱都更中繼宅，直誇設備高檔。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜昨天到三重開箱都更中繼宅，直誇設備高檔。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜昨宣布啟動都更中繼宅政策，評估每年需求70戶，今年先取得86戶，2027年前取得400戶以上，提供弱勢戶承租。但議員認為，市府提供的中繼宅遠遠無法供應拆遷戶需求，應該思考多元中繼方案，也要檢討補助條件與標準，讓更多住戶受惠。

侯友宜昨視察三重都更中繼宅，他說，市府將在三重基地提供35戶1到3房房型中繼宅；土城運校段、新莊文德段中繼宅共86戶，今年下半年受理申請；另預計於2027年前，透過受贈公益設施及都更分回住宅等方式取得約400戶。

三重中繼宅位在精華地段，每戶租金市價2萬到3萬元。財政局長陳榮貴表示，租金會依市場行情調整，由都更案建商補助，弱勢戶不用擔心太難負荷。

新北市2019年起推動都更三箭，目前核准1286件。都更處長康佑寧說，65歲以上、雙老家庭和下肢殘障是租屋市場弱勢族群，怎麼替他們找到暫時住所，是推動都更很重要的一環。

議會國民黨團書記長王威元表示，中繼宅是好政策，希望市府多參考類似模式；市議員江怡臻表示，相信能讓民眾更有意願、更安心參與都更。

「恐怕會供不應求。」市議員李倩萍說，政策很好，但僅400戶過於理想化，光蘆洲永安南北路、灰磘重劃區，海砂屋就有數千戶，可能無法負荷；她另建議居住時間應參照都更時程，以免房子沒蓋好又沒地方住。

市議員黃淑君建議政府可妥善使用社宅或捷運聯開案空間，並搭配包租代管政策，建立更多元的中繼住宅機制，才能帶動都更。

新北市都更學會理事長簡文彥說，都更案建商只給補貼租金，房子要自己找，弱勢族群常需要無障礙環境，政府主導中繼宅確實會增加住戶意願；至於數量能否滿足需求，要滾動調整。

都更處表示，400戶尚能負荷短期循環安置，一般重建拆遷戶仍以自行租屋為主，未來隨都更案增長，若量能不足，可結合民間力量如租賃相關公協會等，協助媒合租屋。

議員 都更

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