北市永康商圈假日漫步區 車速限擬下調

北市永康商圈5月10日起為期一個月，每周六下午試辦外地車輛禁行的「漫步區」，交通局昨指出，為考量當地居民的用車需求，提供申請通行證，目前商圈兩個里已發近1千張，同時緊急救援、外送平台車輛等也會彈性管制。

永康商圈是國內外遊客到訪熱門景點，交通局祭出漫步區要避免人車爭道，昨五一勞動節，永康商圈聚集不少觀光民眾，街區不少餐飲店家，遊客難免得走到車道，同時也看到有遊客直接橫越馬路，車輛也得閃避。

交通局表示，在4月初統計永康商圈假日下午三點，在地的汽機車流量約為每小時100多輛，未達到每小時400到300輛的量能，但考量當地民眾用車需求，採通行證及緊急救援車輛彈性管制；另外，永康商圈內的車輛限速30公里，因此在實施漫步區後會希望速限下調。

永康里長李明螢說，當地有許多獨居長輩，出門看醫生或者吃飯會搭計程車，到時也會發通行證，方便出入。但也提醒市府，漫步區也還是可能會有汽機車行駛，應該要提醒駕駛注意行車限速。

在地居民表示，有些居民自家有停車場，但多是停在大安森林公園或建國高架下，即使要開車也是得到漫步區外。

北市警局交通大隊表示，漫步區設立的宗旨在於行人能安心於此區走動，若有車輛與行人發生事故，會朝向以車輛責任為主，畢竟實施漫步區會有相關告示，駕駛就該清楚要慢行。