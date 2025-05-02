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新北勞工訴訟補助 申請資格將放寬

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北勞工數多達210萬，勞資爭議也多，市府編預算提供訴訟補助卻設資產門檻，以房地產公告現值和評定價格合計不得超過550萬元為限，實際無力負擔訴訟費的勞工反遭排除資格。勞工局月底前將修正補助要點，排除1戶自用住宅，並增列重大爭議案可專案補助。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪說，勞工面對勞資爭議常不知如何處理法律問題，放寬涉訟補助，提供律師資源等支持，讓勞工不再無助。

市議員黃淑君今年2月質詢時，指現行制度過於嚴苛，新北市勞資爭議事件及涉訟權益補助金要點，勞工如需訴訟可申請補助5萬至45萬元不等，申請者須通過資力審查，包括現金、有價證券、投資，與名下房屋及土地公告現值合計不得超過550萬元。若超過標準，即使實際經濟拮据也無法申請。勞工局統計顯示，近年預算執行率僅7成。

黃淑君說，550萬元以下房產在新北比率極低，無法作為合理門檻，排擠真正有需求的勞工族群。自用住宅不應視為可自由變現資產。

勞工局表示，將在5月底前完成補助要點修正，未來符合勞務提供地在新北或設籍滿4個月即可申請，補助審查也將排除1戶自用住宅，增列重大爭議案件可專案補助，預計5月底完成修法並上路，估每年逾百名勞工受益。勞工局指出，勞工若選擇自行聘請律師，補助金額維持最高45萬元。

黃淑君認為，排除自住房產的排富條件是重大突破，能更貼近勞工實際生活情況，有助於提升補助制度公平性，盼制度修正後應同步簡化審查流程、清楚定義資產範圍，避免申請過程讓勞工卻步，才能落實政策美意。

勞工局 勞資

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