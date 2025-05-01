北市雇主違規延用外籍看護頗多 雇主受罰15萬元

聘僱外籍看護照顧老人頗普遍，台北市勞動局今天表示，被照顧者身故後，雇主不能直接延用照顧其他人，接獲勞動部通知調查的案件頗多，並罰新台幣15萬元，提醒雇主留意。

勞動局職業安全衛生科科長陳伯端告訴中央社記者，被照顧者身故後，若沒有辦理變更看護者或轉換雇主，原雇主就直接延用外籍看護照顧其他家人、做其它工作，會觸犯「就業服務法」第57 條第1款的「雇主不得聘僱許可失效或他人申請聘僱之外國人」規定。

陳伯端提醒，依上述同法第63條規定，可對聘僱者處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，通常都是先開罰15萬元，對一般家庭來說，不是小金額；而且也不利這名雇主下次申請外籍看護成功，通常實務上需改由其他家人提出申請。

他說，勞動部通知台北市勞動局配合調查的案件「蠻多的」，顯示很多雇主似乎不清楚法律規定，特地提醒雇主，只要被看護者往生，聘僱許可就同步失效了，不能直接延用，跨機關資料勾稽會發現的，首先，雇主須在被看護者往生起3天內向勞動部通報。

其次，雇主之後收到勞動部廢止聘僱許可函後，要在14天內到公立就業服務機構辦理家庭看護工轉換雇主，或者徵詢看護工同意後，協助辦理手續讓當事人出國。

再者，在辦理轉換雇主起算的60天，若無法找到新雇主，雇主仍要為其辦理手續協助出國，且這期間，原雇主不能指派外籍看護做其他事，若這麼做，就屬違法聘僱。