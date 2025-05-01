快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

麻衣切斷王泉仁2年後喊復出 親揭9年婚姻玩完原因

北市雇主違規延用外籍看護頗多 雇主受罰15萬元

中央社／ 台北1日電

聘僱外籍看護照顧老人頗普遍，台北市勞動局今天表示，被照顧者身故後，雇主不能直接延用照顧其他人，接獲勞動部通知調查的案件頗多，並罰新台幣15萬元，提醒雇主留意。

勞動局職業安全衛生科科長陳伯端告訴中央社記者，被照顧者身故後，若沒有辦理變更看護者或轉換雇主，原雇主就直接延用外籍看護照顧其他家人、做其它工作，會觸犯「就業服務法」第57 條第1款的「雇主不得聘僱許可失效或他人申請聘僱之外國人」規定。

陳伯端提醒，依上述同法第63條規定，可對聘僱者處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，通常都是先開罰15萬元，對一般家庭來說，不是小金額；而且也不利這名雇主下次申請外籍看護成功，通常實務上需改由其他家人提出申請。

他說，勞動部通知台北市勞動局配合調查的案件「蠻多的」，顯示很多雇主似乎不清楚法律規定，特地提醒雇主，只要被看護者往生，聘僱許可就同步失效了，不能直接延用，跨機關資料勾稽會發現的，首先，雇主須在被看護者往生起3天內向勞動部通報。

其次，雇主之後收到勞動部廢止聘僱許可函後，要在14天內到公立就業服務機構辦理家庭看護工轉換雇主，或者徵詢看護工同意後，協助辦理手續讓當事人出國。

再者，在辦理轉換雇主起算的60天，若無法找到新雇主，雇主仍要為其辦理手續協助出國，且這期間，原雇主不能指派外籍看護做其他事，若這麼做，就屬違法聘僱。

勞動部 外籍看護 雇主

延伸閱讀

勞工遊行七大訴求 勞動部：審慎處理、逐步推進

北市永康商圈假日禁行車輛 里長提醒這點要注意

北市房屋稅2.0出包影響5萬人 稅捐處：6月底主動退還

北市松山慈惠堂遶境 5/3延平北路交管

相關新聞

北市音圖中心總工程費暴增至破百億 議員：標得出去？

台灣首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳」，新建工程去年12月取得建照，工程標兩度流標，...

潛在危樓難補強 議員促新北放寬補助門檻、加快審查

新北市推動弱層補強提升建物耐震力，截至4月底已核准65棟申請。工務局表示，補強費用由中央負擔，民眾可先申請免費耐震評估，...

北海岸生命末期照護深入偏鄉 台大金山分院推南波計畫

台大醫院金山分院與南波扶輪社共同合作，持續推動2025年南波金山北海生命照護品質提升計畫，今年在推動「運用醫療巡迴車提升...

北市永康商圈假日禁行車輛 里長提醒這點要注意

台北市永康商圈將於5月10日下午2點舉辦漫步區，外地車輛禁行。當地里長表示，已做好準備，並觀察任何狀況提供市府反映，但也...

8千坪繡球花田5月中盛開 整合商家推萬里山線旅遊

高家繡球花田第三園區位新北市萬里雙興里山區，110年自陽明山竹子湖園區拓點至萬里，占地逾8千坪，有壯觀的繡球花海，園區內...

最大獎40萬元 2025河海音樂季獨立音樂大賞徵件中

新北市觀旅局舉辦2025新北市河海音樂季獨立音樂大賞，以最高獎金40萬元徵件中，活動延續對華人原創音樂的支持，邀請各地音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。