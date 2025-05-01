北市音圖中心總工程費暴增至破百億 議員：標得出去？

台灣首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳」，新建工程去年12月取得建照，工程標兩度流標，市府參考物調指數和廠商意見，總工程費將從71.6億元增至114.9億元，本周市政會議拍板。議員質疑，議會若同意，是否標得出去？文化局回應，此數字應相當務實。

北市議會教委會今安排音圖中心專案報告，總工程費包含新建工程費及專案管理費共74億2451萬多元，由文化局與市圖共同分攤，工務局水利工程處代辦。

該案原為統包工程，歷經2021年4次流標後，考量物價持續上漲、缺工缺料短期無法改善等因，當年調整成傳統標繼續辦理，原2021年至2026年連續工程展延至2029年。

台北市立圖書館長洪世昌指出，2020年7月完成預算編列，營建物價總指數為89.59%，推估今年6月將提升至115.28%，這也是去年工程標兩度流標原因。

洪世昌表示，去年12月取得建照，經檢討後，12月至今年2月三度公開徵求廠商，評估合理工程經費，3月完成工程經費檢討資料及訪商，並參酌物調指數、目前市場相關案例造價及廠商回饋意見，該案新建工程費尚需增加43.3億元，昨已將修正總工程費為114.9億元相關公文及計畫函報議會。

民進黨議員趙怡翔質疑，若幾年前有確切發包金額，搞不好現在已經在蓋；預算增加幅度超過5成，與營建物價總指數增幅不成正比，是市府當初發包金額太低，導致不斷流標，直呼浪費時間、浪費市民幾十億元。簡舒培表示，每次市府要預算、議會都有給，現在增至上百億元，她只有一個問題，「預算如果給你們，你們標得出去？」

國民黨議員秦慧珠則說，柯文哲任內原是設計標和工程標分開，後來又改統包，經流標再改回設計標和工程標，甚至稱爛攤子留給下任市長，柯市府只做設計標；她認為，蔣萬安要挽救起來，這是他任內責無旁貸的工作。

水利處河川工程科長方偉德回應，流標後有檢討，並依採購法徵求廠商意見跟報價，經綜合評估後，廠商提出相關數據。

文化局長蔡詩萍說，蔣市府接手後，就已發現預算問題，便向市長報告，後續決定先發包，才能知道廠商在乎、擔心部分；副市長李四川曾特別提醒，要確定廠商希望的數字範圍，否則會出現如議員擔心給預算但標不出去、再追加的問題，根據7家廠商提供數據作為參考，此次數字應相當務實。