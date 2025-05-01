快訊

白眼狼行徑曝光…撕破臉提告詹姆士 資深經紀人：對虛偽不具誠信表痛心

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

潛在危樓難補強 議員促新北放寬補助門檻、加快審查

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北新莊區自立街上、思賢國小對面的5層樓透天厝，該建物屋齡35年，在1樓開金紙店的業者李麗芬在當地租店面30年，她說，弱層補強後，騎樓柱擴柱後變「粗勇」，對成果很滿意。本報資料照片
新北新莊區自立街上、思賢國小對面的5層樓透天厝，該建物屋齡35年，在1樓開金紙店的業者李麗芬在當地租店面30年，她說，弱層補強後，騎樓柱擴柱後變「粗勇」，對成果很滿意。本報資料照片

新北市推動弱層補強提升建物耐震力，截至4月底已核准65棟申請。工務局表示，補強費用由中央負擔，民眾可先申請免費耐震評估，合格即可進一步補強。地方民代則指出，潛在需求遠高於目前數量，呼籲放寬補助門檻並加速審查流程，讓整建維護更有效落實。

新北市工務局表示，弱層補強是由中央國土管理署主導、縣市政府協辦、國家地震工程研究中心技術協力的三方合作機制。由國土署提供補助經費、各縣市負責資格審查與補助核發，研究中心則協助媒合合格廠商並審查設計內容。補強對象須先通過耐震能力初步評估，評分達30分以上且住宅比例逾半，費用則由中央全額負擔。

為降低申請門檻，新北市提供免費初步耐震評估，並在結果通知時一併說明補強申請流程，鼓勵住戶把握補助機會。除透過臉書、公所與里長等通路推廣外，新北市城鄉局亦同步推動「整建維護專案」，針對外牆拉皮、結構補強與增設電梯等項目，最高補助可達1500萬元、上限75%。

不過，新北市議員黃淑君指出，目前制度仍有改善空間。她表示，雖然統計已有65棟核准，但實際上結構潛藏風險、卻未列入紅黃單的老舊建築恐達數百棟，仍待補強。「數字看起來不少，但跟實際需求相比，差距還很大。」她呼籲市府檢討補助條件與標準，讓更多住戶能受惠。

黃淑君進一步指出，現行修繕補助門檻十多年未調整，導致許多外牆剝落等潛在危機仍無法及時修復；加上市府人力吃緊，僅二三十人須審查上百案件，「幾乎每天都有人在催快」。她建議新北可參考日本制度，推動社區共有基金規劃，提升住戶自主管理與修繕能力，也減輕公部門壓力。

新北市新莊區自立街上、思賢國小對面的5層樓透天厝梁住結構受損，有熱心住戶協助奔走，終於在前年9月動工，去年1月補強完成。每戶花費約8萬就換來結構變安全的房子，當時成為新北弱層補強完成第一案。本報資料照片
新北市新莊區自立街上、思賢國小對面的5層樓透天厝梁住結構受損，有熱心住戶協助奔走，終於在前年9月動工，去年1月補強完成。每戶花費約8萬就換來結構變安全的房子，當時成為新北弱層補強完成第一案。本報資料照片

住戶 門檻

延伸閱讀

新北夜間秘境花園！ 「2025新北河濱蝶戀季」5／10登場 走入花海與光影交織的初夏奇境

馬尼拉代表拜會侯友宜 肯定新北照顧新住民用心

汛期將至！新北市議員質疑浮洲防洪規畫 水利局：透保水設施設計中

新北空品維護區再增2處 民代批本末倒置

相關新聞

北市永康商圈假日禁行車輛 里長提醒這點要注意

台北市永康商圈將於5月10日下午2點舉辦漫步區，外地車輛禁行。當地里長表示，已做好準備，並觀察任何狀況提供市府反映，但也...

北市音圖中心總工程費暴增至破百億 議員：標得出去？

台灣首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳」，新建工程去年12月取得建照，工程標兩度流標，...

潛在危樓難補強 議員促新北放寬補助門檻、加快審查

新北市推動弱層補強提升建物耐震力，截至4月底已核准65棟申請。工務局表示，補強費用由中央負擔，民眾可先申請免費耐震評估，...

北海岸生命末期照護深入偏鄉 台大金山分院推南波計畫

台大醫院金山分院與南波扶輪社共同合作，持續推動2025年南波金山北海生命照護品質提升計畫，今年在推動「運用醫療巡迴車提升...

8千坪繡球花田5月中盛開 整合商家推萬里山線旅遊

高家繡球花田第三園區位新北市萬里雙興里山區，110年自陽明山竹子湖園區拓點至萬里，占地逾8千坪，有壯觀的繡球花海，園區內...

最大獎40萬元 2025河海音樂季獨立音樂大賞徵件中

新北市觀旅局舉辦2025新北市河海音樂季獨立音樂大賞，以最高獎金40萬元徵件中，活動延續對華人原創音樂的支持，邀請各地音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。