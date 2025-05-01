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潛在危樓難補強 議員促新北放寬補助門檻、加快審查
新北市推動弱層補強提升建物耐震力，截至4月底已核准65棟申請。工務局表示，補強費用由中央負擔，民眾可先申請免費耐震評估，合格即可進一步補強。地方民代則指出，潛在需求遠高於目前數量，呼籲放寬補助門檻並加速審查流程，讓整建維護更有效落實。
新北市工務局表示，弱層補強是由中央國土管理署主導、縣市政府協辦、國家地震工程研究中心技術協力的三方合作機制。由國土署提供補助經費、各縣市負責資格審查與補助核發，研究中心則協助媒合合格廠商並審查設計內容。補強對象須先通過耐震能力初步評估，評分達30分以上且住宅比例逾半，費用則由中央全額負擔。
為降低申請門檻，新北市提供免費初步耐震評估，並在結果通知時一併說明補強申請流程，鼓勵住戶把握補助機會。除透過臉書、公所與里長等通路推廣外，新北市城鄉局亦同步推動「整建維護專案」，針對外牆拉皮、結構補強與增設電梯等項目，最高補助可達1500萬元、上限75%。
不過，新北市議員黃淑君指出，目前制度仍有改善空間。她表示，雖然統計已有65棟核准，但實際上結構潛藏風險、卻未列入紅黃單的老舊建築恐達數百棟，仍待補強。「數字看起來不少，但跟實際需求相比，差距還很大。」她呼籲市府檢討補助條件與標準，讓更多住戶能受惠。
黃淑君進一步指出，現行修繕補助門檻十多年未調整，導致許多外牆剝落等潛在危機仍無法及時修復；加上市府人力吃緊，僅二三十人須審查上百案件，「幾乎每天都有人在催快」。她建議新北可參考日本制度，推動社區共有基金規劃，提升住戶自主管理與修繕能力，也減輕公部門壓力。
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