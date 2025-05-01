北海岸生命末期照護深入偏鄉 台大金山分院推南波計畫

台大醫院金山分院與南波扶輪社共同合作，持續推動2025年南波金山北海生命照護品質提升計畫，今年在推動「運用醫療巡迴車提升北海岸社區醫療品質計畫」基礎上，再捐贈衛星電話實物及社區教育訓練、健康促進活動經費，讓金山分院醫療資源能夠深入北海岸偏遠地區。

今年計畫推動重點為弱勢個案特殊照護服務、推動圓夢工程、深化遺族關懷、舉辦北海岸跨機構合作會議及購置減壓脂肪墊及製氧機，藉由金山分院及南波扶輪社多年來投入醫療資源，持續提升北海岸生命末期照護服務品質及關懷遺族家屬調適情形。

南波扶輪社今天舉行捐贈儀式，創社社長劉文年表示，能夠與金山分院共同合作推動北海生命照護品質提升計畫，是「改善社區生活品質」的重要實踐，讓世界充滿希望充滿愛。

金山分院院長蔡兆勳說，今年扶輪社除延續年度計畫外，也在推動「運用醫療巡迴車提升北海岸社區醫療品質計畫」基礎上，再提供衛星電話實物捐贈，以及社區教育訓練及健康促進活動經費，讓金山分院醫療資源能夠深入北海岸偏遠地區。

金山分院長期與南波扶輪社共同合作，推動北海岸偏鄉生命末期照護，首先藉由北海岸跨機構互助推動ACP預立醫療照護諮商北海岸實務研討會；第二步舉辦院外遺族關懷活動，提升北海岸生命末期照護服務品質及關懷遺族家屬適應情形，藉由原照護團隊的持續陪伴，協助安寧個案之遺族家人提供悲傷撫慰。