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北市永康商圈假日禁行車輛 里長提醒這點要注意

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
禁行區周遭也已貼出告示。記者邱書昱／攝影
禁行區周遭也已貼出告示。記者邱書昱／攝影

台北市永康商圈將於5月10日下午2點舉辦漫步區，外地車輛禁行。當地里長表示，已做好準備，並觀察任何狀況提供市府反映，但也提醒當天要確保駕駛、行人留意自己在漫步區，若離開漫步區要注意車潮

交通局表示，在4月初統計永康商圈於假日下午三點，在地的汽機車流量約為每小時100多輛，未達到每小時400到300輛的量能，可見車潮不多。同時也考量當地民眾用車需求，採通行證及彈性管制。

五一勞動節的下午，記者實地走訪永康商圈，聚集不少觀光民眾，由於街區不少餐飲店家，不少遊客會在店門口飲食，行經時為了繞道，難免得走到車道，同時也看到有遊客直接橫越馬路，車輛也得閃避。

永康里長李明螢說，目前里辦公室也做好相關因應，也會在活動當天讓尚未領取通行證的民眾申請。她也說，當地長輩多是獨居或夫妻同住，出門看醫生或者吃飯都會搭乘計程車，到時也會發放通行證，方便出入。

李明螢也說，試辦計畫會朝向滾動調整，但也提醒市府，漫步區也還是有可能會有汽機車行駛，可能要提醒駕駛行車限速，行人也要留意徒步區的範圍，否則忘記了走出徒步區還行駛道路上，會有交通危險。

福住里長李欣芠表示，當地為住商混合區又以住家最多，所以在試辦漫步區時都有各種聲音，不過既然要試辦，那就可以嘗試看看，但也要觀察當天的整體秩序狀況。

遊客走到車道上拍照，一旁就有車輛行經。記者邱書昱／攝影
遊客走到車道上拍照，一旁就有車輛行經。記者邱書昱／攝影
永康商圈。記者邱書昱／攝影
永康商圈。記者邱書昱／攝影

永康商圈 行人 車潮

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