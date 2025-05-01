8千坪繡球花田5月中盛開 整合商家推萬里山線旅遊

高家繡球花田第三園區位新北市萬里雙興里山區，110年自陽明山竹子湖園區拓點至萬里，占地逾8千坪，有壯觀的繡球花海，園區內設有花牆、拱橋、小溪流等多處打卡點，萬里區公所整合商家、旅宿、餐飲與伴手禮業者，推廣萬里山線旅遊，歡迎民賞花．泡湯、吃美食。

萬里區長黃雱勉表示，萬里擁有豐富的山海資源，除了名聞遐邇的萬里蟹與野柳女王頭，山線也有許多值得深度探索的景點，今年整合區內商家、旅宿、餐飲與伴手禮業者，推廣萬里山線旅遊，提供民眾1到2日遊程規畫參考，5月8日至8月10日間推出系列優惠活動，高家繡球花田是第一波，歡迎大家攜家帶眷來萬里賞花、泡湯、吃美食、拿好康。

萬里區公所為推廣萬里山線觀光旅遊，今年整合旅遊特色景點及店家，自5月8日至8月10日推出一系列萬里山線旅遊活動，並以高家繡球花田為首發，帶動區內山線旅遊觀光。園區已於4月25日正式開放，5、6月期間繽紛花海會盛開。

高家繡球花田第三園區位於萬里雙興里山區，110年自陽明山竹子湖園區拓點至萬里，占地逾8000坪，有壯觀的繡球花海，園區內設有花牆、拱橋、小溪流等多處打卡點，永生花DIY課程及以繡球花萃取研發相關產品。