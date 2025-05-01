最大獎40萬元 2025河海音樂季獨立音樂大賞徵件中

新北市觀旅局舉辦2025新北市河海音樂季獨立音樂大賞，以最高獎金40萬元徵件中，活動延續對華人原創音樂的支持，邀請各地音樂創作者參與角逐海洋大賞40萬元、評審團獎15萬元及海洋之星5萬元獎項，總獎金達60萬元。報名方式包括線上表單與紙本寄送，截止日期為5月10日晚間24時。讓有夢的音樂人站上舞台讓更多人聽見。

觀旅局長楊宗珉表示，競賽初選將由專業評審團評分，從報名作品中選出30組晉級隊伍，參加6月20日至22日於淡水漁人舞台舉辦的會前賽。10組優勝者將進入7月26日貢寮場決賽，不僅能與樂迷近距離互動，還能爭取高額獎金與曝光機會，為音樂路程添上一筆亮眼紀錄。

觀旅局說，音樂大賞不僅是比賽，更是獨立音樂人展現才華的重要航道。凡熱愛創作、有志登上大舞台的華語音樂人皆可參加。