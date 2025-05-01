快訊

暗示參選總統？南韓代理總統韓悳洙請辭：將承擔更重大的責任

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 指「她」從通緝起已在坐牢

柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

北市永康商圈10日起試辦假日漫步區 打造優質環境

中央社／ 台北1日電

為打造優質安全環境，台北市交通局今天宣布試辦「永康街人本城市假日漫步區」，自5月10日到6月10日每週六、日下午2時到晚上8時，禁止一般車輛進入。

國際知名度已打開的永康商圈，也獲得知名旅遊外國雜誌Time Out評選為「全球最酷街道」之一，假日人潮絡繹不絕。台北市交通局長謝銘鴻表示，現在要試辦的「永康街人本城市假日漫步區」，是希望打造成優質假日漫步體驗商圈。

交通局綜合規劃科科長黃皇嘉說明，為提供行人更安全的步行環境，試辦範圍將實施交通管制措施，北起信義路2段、南迄永康街14巷及31巷口、東起信義路2段198巷、西迄麗水街，會在十字路口安排員警，並有11、12名義交維持秩序，禁止一般車輛進入。

他說，也會降低對當地住戶的影響，採柔性交通管制方式，包含取得通行證的住戶汽機車、緊急救援車輛、住戶店家臨時通行需求，或是包含外送員、計程車接送等裝卸貨車輛等，則開放通行。

黃皇嘉補充，當地住戶約3000戶，目前已有接近1000戶向里長申請汽機車的通行證，車流管制旨在減少外來車流影響。

搭配漫步區試辦1個月期間，交通局說，10日與永康里合作，在永康公園舉辦母親節活動，第2、3週也會舉辦市集活動。

此外，謝銘鴻說，以北市來說，北捷在捷運中山站商圈試辦過類似作法，目前在評估是否要正式執行；還有都市發展局辦理過西門、迪化徒步區。經查徒步區的設置需依據「台北市徒步區闢建及管理維護辦法」相關規定辦理，黃皇嘉說，若要正式執行，都須依據此辦法作業。

交通管制 住戶 北市

延伸閱讀

永康商圈5月10日起周六下午試辦封街 僅居民外送與店家車輛能進入

大罷免衝擊北市5藍委 蔣萬安：我們並肩作戰、相互支援

單親媽掉愛情陷阱向女兒借上百萬 北市警逮人挽回母女情

單親媽憂孩子上大學沒電腦 北市社會局有補助擺脫數位貧窮

相關新聞

北市永康商圈假日禁行車輛 里長提醒這點要注意

台北市永康商圈將於5月10日下午2點舉辦漫步區，外地車輛禁行。當地里長表示，已做好準備，並觀察任何狀況提供市府反映，但也...

8千坪繡球花田5月中盛開 整合商家推萬里山線旅遊

高家繡球花田第三園區位新北市萬里雙興里山區，110年自陽明山竹子湖園區拓點至萬里，占地逾8千坪，有壯觀的繡球花海，園區內...

最大獎40萬元 2025河海音樂季獨立音樂大賞徵件中

新北市觀旅局舉辦2025新北市河海音樂季獨立音樂大賞，以最高獎金40萬元徵件中，活動延續對華人原創音樂的支持，邀請各地音...

都更身障老弱戶難覓房 侯友宜：3年建400戶都更中繼宅

全台大都更，新北市累積已有1200案核准，拆遷戶估計超過8000戶，建商雖都會補貼拆遷戶租金，卻有不少身障老弱者不受租屋...

想賞「五月雪」來新北土城三大賞桐熱點 花況估5月上旬盛開

每年4、5月，正是油桐花綻放時刻，新北市景觀處精選土城三大賞桐熱點，邀請民眾走進山林，體驗春日限定浪漫雪景，搭乘大眾運輸...

新店離北市太近跨區就讀多 議員提議五峰國中遷校十四張

新店十四張B單元區段徵收案正如火如荼進行，並砸116億作為徵收及整地工程費用，預計2028年完工。國民黨新北議員陳儀君指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。