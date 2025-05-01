都更身障老弱戶難覓房 侯友宜：3年建400戶都更中繼宅

全台大都更，新北市累積已有1200案核准，拆遷戶估計超過8000戶，建商雖都會補貼拆遷戶租金，卻有不少身障老弱者不受租屋市場歡迎，租不到房下，讓都更難推。新北市長侯友宜今天宣布啟動都更中繼宅政策，今年先取得三重、土城、新莊等地86戶，2027年前取得400戶以上，提供弱勢戶承租， 讓民眾能安心拆遷，加速都更進度。

新北2019年起推動都更三箭政策，目前核准案件已達1286件，是歷年的總額近六倍，都更處長康佑寧指出，推動都更案件過程，面臨最大的挑戰之一就是65歲以上、下肢障礙、雙老家庭，是租屋市場弱勢族群，另海砂屋拆遷戶也因有急迫性需求，怎麼替他們找到暫時住所，是推動都更進度很重要的最後一哩路。

侯友宜今天到三重重新路五段視察三重中繼住宅，宣布新北將大量推動中繼住宅政策。

侯友宜說，三重基地市府將提供35戶不同房型（三房16戶、2房10戶、1房9戶）提供安置；另外陸續土城運校段、新莊文德段也會在今年完成，第一年共計會提供86戶，預計今年下半年開始受理申請。

侯友宜說，市府評估每年約有70戶需求，市府預計會在2027年前，透過受贈公益設施及取得都更分回住宅單元等方式，取得400戶左右，滿足所有需求，在中繼宅安心等待搬回新厝。

以今天侯友宜視察的中繼宅，位於三重精華地段，粗估一戶租金市價落在2萬元到3萬元之間，財政局長陳榮貴表示，財政局將主責管理，租金會根據市場行情調整，因租金會由都更案建商補助，弱勢戶不用擔心租金難以負荷。

國民黨團書記長王威元表示，都更中繼宅是相當好的政策，公部門協助弱勢民眾在都更過程中的安置，而不是茫然無措；而三重圖書館親子分館也是公益回饋的多元運用，希望市府多多參考如此模式，為新北打造更多生活機能。

國民黨市議員江怡臻表示，今天來看的中繼宅，未來也將推動土城運校重劃區的戶數，包括第一階段6戶及第二階段93戶，相信能夠讓民眾參與都更過程能有意願、更安心。