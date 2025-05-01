想賞「五月雪」來新北土城三大賞桐熱點 花況估5月上旬盛開

每年4、5月，正是油桐花綻放時刻，新北市景觀處精選土城三大賞桐熱點，邀請民眾走進山林，體驗春日限定浪漫雪景，搭乘大眾運輸就可抵達，預計5月上旬盛開。

油桐花是白色，又有「五月雪」之稱。景觀處推薦，「土城桐花公園」從永寧捷運站搭乘公車即可輕鬆抵達。公園位於天上山半山腰，占地7公頃，遍植百餘株廣東油桐。木棧道串聯觀景平台、涼亭與三角吊橋，置身其中，不僅可近距離欣賞盛開的桐花，更能遠眺整座城市，享受森林系的療癒時光。

「承天禪寺步道」則是結合身心靈沉澱的賞花秘境。共計3.7公里的山徑兩旁桐花點點，步道終點即是莊嚴清幽的承天禪寺，適合在花雨飄落間，放慢腳步、感受自然與心靈的共鳴。

最後不能錯過的是「太極嶺步道」。位於冷水坑休閒公園內的太極嶺，不僅是櫻花秘境，也因鄰近桐花盛地，每年春末吸引許多在地居民與攝影愛好者前來朝聖。

景觀處表示，民眾可由捷運土城站出發，搭台北客運570公車線抵達山中湖站，再步行即可踏入這片桐花織就的靜謐天地，景觀處提醒，570公車僅於假日行駛，需要利用大眾交通工具的民眾，儘量安排假日來訪。