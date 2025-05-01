新店離北市太近跨區就讀多 議員提議五峰國中遷校十四張

新店十四張B單元區段徵收案正如火如荼進行，並砸116億作為徵收及整地工程費用，預計2028年完工。國民黨新北議員陳儀君指出，新店距離台北近，在地就學率僅84至86%，建議將百年歷史的五峰國中遷校至B單元內的文中小用地，提高在地就學率。新北副市長劉和然承諾，將評估並年底提供報告。

陳儀君指出，新店十四張B單元內政部去年通過實施，現已開始辦相關作業，其中一塊文中小用地，教育局是傾向新設校還是將五峰國中遷校？新北教育局長張明文說，新店國中小學區分布，教育資源供給量是充足的，且距離用地取得還有一段時間。

陳儀君進一步指出，十四張周遭大鵬、忠孝、復興3里，跟台北市是一橋之隔，這3里的國中國小生反而離新店學區較遠，因此早早就去北市就讀，新店在地就學僅在84至86%，無法達到9成，建議將位於新店區公所附近的五峰國中，遷校至B單元內的文中小用地。

此外，陳儀君主張，鄰近央北重劃區的大豐國小已建校126年，校舍已經老舊，認為可以一同與五峰國中遷校，至B單元內的文中小用地，設有國小、國中的完全中學。

劉和然說，針對遷校與否，需看大新店、央北地區整體發展，尤其央北還在開發中，會整體評估，承諾今年底給評估報告。

五峰國中校長呂治中說，學生主要來自新店區公所這一帶，包括大豐、中正、北新國小等，坦言去台北市就讀的學生確實有，因為捷運很方便，有些家長會選擇就讀台北市。呂認為，新設校對家長的吸引力不少，若學校成立，周遭環境、基礎建設慢慢地成熟，相信就讀人數一定是不少人。