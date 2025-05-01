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新北市美術館開館第二周卡司揭曉 張清芳、蕭煌奇接力登場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市美術館開館系列活動第二週(5月3日、5月4日)將打造結合流行與古典的跨界音樂盛宴。圖／新北市文化局提供
新北市美術館開館系列活動第二週(5月3日、5月4日)將打造結合流行與古典的跨界音樂盛宴。圖／新北市文化局提供

新北市美術館開館系列活動來到第二周，由金曲天后張清芳與新北市交響樂團，及金曲歌王蕭煌奇與「龍潭愛樂管弦樂團」接力獻唱，除音樂演出外，還有流光市集、建築光雕展演，及館內展覽等藝文活動，打造專屬新北市民的藝文饗宴。

新北文化局指出，5月3日下午4時半，在新北市美術館戶外園區小舞台，由小男孩樂團攜手隨心所欲樂團共同演出「Hey！新美館」。小男孩樂團以膾炙人口的偶像劇金曲和溫暖風格深受樂迷喜愛；隨心所欲樂團則以觀眾互動即興曲為招牌，融合台灣在地題材與自由創作風格。

晚間7時10分的「星月芳語：五月的樂章」音樂會，由新北市交響樂團與金曲天后張清芳聯手演出，新北市交響樂團率先演奏一系列小約翰．史特勞斯的曲目，接續由張清芳登場獻唱多首經典曲目，在磅礡交響樂中重現她橫跨世代的音樂魅力。

5月4日小舞台由香頌室內樂團帶來名畫與動畫魔法旋律，帶領觀眾感受跨界的聲音美術館；晚間7點10分，大舞台壓軸登場的「聽見感動：蕭煌奇與龍潭愛樂的共鳴」，由四度獲得金曲獎最佳台語男歌手蕭煌奇，攜手龍潭愛樂管弦樂團獻唱，將帶來一場動人心弦的情感共鳴之夜。

除音樂演出外，戶外園區周末從下午3時到晚間8時30分，有匯集在地美食、文創與生活選物的流光市集；建築光雕展演則以三大單元驚艷全場，包含光雕大秀、品牌動畫、色彩詩篇等，將新北市美術館建築立面，化為色彩與光影交織的畫布，最佳觀賞點位於美術館戶外園區的南高地，可全景欣賞光雕展演。

此外，館內四大開館展覽同步展出，周末還有策展人導覽，帶領觀眾深入了解展覽背後的脈絡與策展思維。文化局說，新北市美術館開館系列活動自4月26日至6月1日每周末登場，活動皆為免費參加，邀請民眾共襄盛舉，並建議大眾多加利用大眾交通工具前往，火車可搭乘台鐵至鶯歌站，由文化路出口步行約6分鐘即達；公車可搭乘731、981、917、939副線至「新北市美術館站」，或搭乘702、851至「鶯歌火車站」步行前往。

新北市美術館5月3日晚間邀請「新北市交響樂團」與金曲天后張清芳聯手演出。圖／新北市文化局提供
新北市美術館5月3日晚間邀請「新北市交響樂團」與金曲天后張清芳聯手演出。圖／新北市文化局提供
新北市美術館戶外園區5月4日由金曲歌王蕭煌奇，與龍潭愛樂管弦樂團獻唱。圖／華納音樂提供
新北市美術館戶外園區5月4日由金曲歌王蕭煌奇，與龍潭愛樂管弦樂團獻唱。圖／華納音樂提供

交響樂團 美術館

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