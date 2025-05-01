勞動節大禮！房產逾550萬無補助惹議 新北勞工涉訟補助條件將放寬

新北市勞工人口龐大，因工時、薪資、解僱等問題產生的勞資爭議頻繁，市府長期編列預算提供訴訟補助協助勞工維權。不過過去補助制度設有資產門檻，以房地產公告現值和評定價格合計不得超過550萬元為限，導致許多實際無力負擔訴訟費的勞工遭排除補助資格。議員黃淑君今年2月質詢時指出該制度過於嚴苛，引發社會關注後，勞工局決定修正補助要點，放寬申請條件並排除自用住宅影響資格審查。

根據新北市政府原訂的勞資爭議事件及涉訟權益補助金要點，勞工如需訴訟可申請補助5萬至45萬元不等，但申請者必須通過嚴格的資力審查，包括現金、有價證券、投資，與名下房屋及土地公告現值合計不得超過550萬元。若超過標準，即使實際經濟拮据也無法申請。勞工局統計顯示，近年預算執行率僅七成，顯示實際需求未能被充分回應。

黃淑君今年2月指出，現行房價高漲，550萬元以下房產在新北市比例極低，根本無法作為合理門檻，嚴重排擠真正有需求的勞工族群。自用住宅不應視為可自由變現資產，要求勞工局檢討補助標準。勞工局對此回應，將於5月底前完成補助要點修正，未來符合勞務提供地在新北市或設籍滿4個月即可申請，補助審查也將排除1戶自用住宅，並增列重大爭議案件可專案補助。

黃淑君表示，排除自住房產是重大突破，能更貼近勞工實際生活情況，也有助於提升補助制度公平性。盼制度修正後應同步簡化審查流程、清楚定義資產範圍，避免申請過程讓勞工卻步，也應強化宣導，讓第一線工會、基層勞工了解補助內容與申請方式，才能真正落實政策美意，讓更多勞工受益。

勞工局表示，目前已啟動相關法制程序，預計5月底完成修法並正式上路。未來除排除自住房產外，也延長補助申請期限至程序終結前提出即可，並擴大補助範圍至重大爭議案件。勞工若選擇自行聘請律師，補助金額仍維持最高45萬元，但考量多數勞工仍傾向使用勞動部提供的免費法扶律師，勞工局將持續與中央配合，提供更多元的法律協助方案，減輕勞工訴訟負擔。