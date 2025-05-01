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馬尼拉代表拜會侯友宜 肯定新北照顧新住民用心

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜致贈馬尼拉駐台代表葛若菲（左）紀念品並合影留念。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜致贈馬尼拉駐台代表葛若菲（左）紀念品並合影留念。圖／新北市秘書處提供

馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表葛若菲（Wilfredo B. Gaa）昨拜會新北市長侯友宜，聚焦台菲經貿、勞工合作及城市交流展開會談。葛若菲肯定新北市長期對菲律賓籍移工與新住民的關懷與支持，代表菲國政府表達感謝。

侯友宜回顧，過去在刑事局任職時曾赴菲律賓參與偵查任務，當時獲菲籍人士鼎力協助，這段經歷讓他對菲律賓人民懷有深厚情感。他表示，菲籍新住民與移工在新北市有超過3萬人，是城市經濟不可或缺的力量。市府不僅長年與菲國辦事處合作，每年共辦菲律賓國慶活動，今年更邁入第11年，未來也將持續打造友善、多元的生活環境。

「新北有好山好水，也有好朋友。」侯友宜邀請葛若菲深入走訪，可親身體驗新北的城市魅力，期待未來有更多與菲律賓城市締盟或交流的機會。

葛若菲表示，去年10月以來，感受到新北市府對菲籍居民的支持與尊重，因此到市府致意。她預告，6月15日將在三重新北大都會公園辦「菲律賓127年國慶暨移工歡樂路跑」，歡迎侯市長來同樂。

此次拜會隨行訪賓還包括馬尼拉辦事處副代表馬熙佩、勞工處主任西薩、首席執行秘書馬筎、副主任羅思琳、技術專員Jennifer T. Reyes及專員彭培兒等人。新北市由副秘書長柯慶忠率隊接待，秘書處副處長王秉晟、勞工局副局長胡華泰及外勞服務科長賴彥亨陪同出席。

馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表葛若菲（左）拜會新北市長侯友宜。圖／新北市秘書處提供
馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表葛若菲（左）拜會新北市長侯友宜。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜（右五）與馬尼拉駐臺代表葛若菲（左六）、副代表馬熙佩（左五）等訪賓合影。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜（右五）與馬尼拉駐臺代表葛若菲（左六）、副代表馬熙佩（左五）等訪賓合影。圖／新北市秘書處提供

菲律賓 馬尼拉

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