一戶只要8萬就成防震宅 新北房屋弱層補強方案已核准65戶

面對都更推動難度高、整合期漫長，新北市近年積極推動「弱層補強」作為替代方案，藉由補強老舊建築一樓結構，提高建物整體抗震能力。新北市工務局統計指出，截至今年4月底，新北已有65棟通過補助核准，其中5棟已完工、5棟開工中。

工務局指出，弱層補強的最大優勢在於施工快速、費用相對低廉，且原則上不影響住戶日常生活，「大多數情況下住戶不必搬家」，有助提高居民參與意願。補強作業主要針對建物一樓增設剪力牆或鋼構支撐，強化結構穩定度。

工務局統計，核准案件中以板橋最多達21棟，中和10棟、八里8棟次之，另有瑞芳與淡水各2棟、新莊1棟已完工，土城3棟、汐止2棟正在施工，其餘案件正進行設計或審查程序。依規模大小不同，完工時間約需3至6個月。

台北科技大學講座教授宋裕祺指出，台灣過去有段時間政府鼓勵一樓設為停車場或開放空間，導致牆體支撐少、結構相對薄弱，「一遇地震，一樓就成為最脆弱的斷點」。這類建築俗稱「軟腳蝦」，如能透過補強支撐結構，確實能有效提升整體抗震力。

他坦言，弱層補強雖然在技術面已日趨成熟，但推動仍面臨整合困難，「尤其一樓若是住家，住戶常有疑慮，會覺得補強很好，但『不要補在我家』，這是目前推動最大瓶頸之一。」他強調，相較都更雖能一次更新結構與價值，但談判整合往往曠日廢時，弱層補強反而成為實用可行的中繼方案。

宋裕祺也肯定新北市推動成果，他說，目前全台皆有推動類似政策，但實際願意申請的民眾仍有限，新北市能核准逾60案，推動效率已是各縣市前段班。