快訊

今年首颱有譜？鄭明典分析颱風生成機率

黃仁勳示警中國AI實力不落後！籲川普改變晶片出口 稱華為「難對付」

女青年大隊／一場爭議體檢 揭軍方控制隊員婚姻與身體

一戶只要8萬就成防震宅 新北房屋弱層補強方案已核准65戶

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市新莊區自立街上、思賢國小對面的5層樓透天厝梁住結構受損，有熱心住戶協助奔走，終於在前年9月動工，去年1月補強完成。每戶花費約8萬就換來結構變安全的房子，當時成為新北弱層補強完成第一案。本報資料照片
新北市新莊區自立街上、思賢國小對面的5層樓透天厝梁住結構受損，有熱心住戶協助奔走，終於在前年9月動工，去年1月補強完成。每戶花費約8萬就換來結構變安全的房子，當時成為新北弱層補強完成第一案。本報資料照片

面對都更推動難度高、整合期漫長，新北市近年積極推動「弱層補強」作為替代方案，藉由補強老舊建築一樓結構，提高建物整體抗震能力。新北市工務局統計指出，截至今年4月底，新北已有65棟通過補助核准，其中5棟已完工、5棟開工中。

工務局指出，弱層補強的最大優勢在於施工快速、費用相對低廉，且原則上不影響住戶日常生活，「大多數情況下住戶不必搬家」，有助提高居民參與意願。補強作業主要針對建物一樓增設剪力牆或鋼構支撐，強化結構穩定度。

工務局統計，核准案件中以板橋最多達21棟，中和10棟、八里8棟次之，另有瑞芳與淡水各2棟、新莊1棟已完工，土城3棟、汐止2棟正在施工，其餘案件正進行設計或審查程序。依規模大小不同，完工時間約需3至6個月。

台北科技大學講座教授宋裕祺指出，台灣過去有段時間政府鼓勵一樓設為停車場或開放空間，導致牆體支撐少、結構相對薄弱，「一遇地震，一樓就成為最脆弱的斷點」。這類建築俗稱「軟腳蝦」，如能透過補強支撐結構，確實能有效提升整體抗震力。

他坦言，弱層補強雖然在技術面已日趨成熟，但推動仍面臨整合困難，「尤其一樓若是住家，住戶常有疑慮，會覺得補強很好，但『不要補在我家』，這是目前推動最大瓶頸之一。」他強調，相較都更雖能一次更新結構與價值，但談判整合往往曠日廢時，弱層補強反而成為實用可行的中繼方案。

宋裕祺也肯定新北市推動成果，他說，目前全台皆有推動類似政策，但實際願意申請的民眾仍有限，新北市能核准逾60案，推動效率已是各縣市前段班。

他提醒民眾，弱層補強雖能提升結構安全，仍有其限制，並無法完全符合新制耐震標準，「願意申請的居民，應有基本風險認知與配合度，才能讓這項政策發揮最大效益」。

新北新莊區自立街上、思賢國小對面的5層樓透天厝，該建物屋齡35年，在1樓開金紙店的業者李麗芬在當地租店面30年，她說，弱層補強後，騎樓柱擴柱後變「粗勇」，對成果很滿意。本報資料照片
新北新莊區自立街上、思賢國小對面的5層樓透天厝，該建物屋齡35年，在1樓開金紙店的業者李麗芬在當地租店面30年，她說，弱層補強後，騎樓柱擴柱後變「粗勇」，對成果很滿意。本報資料照片

住戶 都更

延伸閱讀

張清芳、蕭煌奇接力登台！新北市美術館5/3-5/4音樂之夜登場 攜手新北市交響樂團、龍潭愛樂管弦樂團打造藝文饗宴

BCL／新北國王末節當機 遭蒙古野馬逆襲無緣連勝

房屋稅近1千戶誤課非自住稅率 新北向中央提報系統介接問題

要天然氣退出公有地未果 新北議員：公園租路邊攤為何不行

相關新聞

台北市橋梁多黯淡無光 議員盼加強美學裝飾

北市議員批多數橋梁黯淡無光，鄰近饒河夜市的彩虹橋沒裝飾點綴，麥帥二橋甚至多數燈具毀損，就連全市人行道欄杆設計不一致，「城...

新版財劃法期程額度不確定 北市議員：別害地方空轉

立法院通過新版財劃法，北市府估將增400多億元中央分配稅款，藍營議員昨嘆，問財政部進度是零、問金額不知道，批「中央不要害...

新北建構5環1線單車網 串連基北桃全長917公里

新北市長侯友宜昨宣布，至2050年將投入50億元推動綠色交通發展，建構5環1線自行車友善路網共917公里，攜手基隆、北市...

連體嬰忠義病痛纏身、生活陷困境 雇主北市環保局：會盡全力照顧

48歲張忠義與已故哥哥張忠仁是台灣首對成功分割的連體嬰兄弟，忠義是台北市清潔隊雇員，婚後育有2名幼崽，近期受訪談及飽受病...

台灣本島極東三貂角燈塔 慶點燈90周年守護東北角海域

台灣本島極東燈塔三貂角燈塔明天是點燈90周年，一直以來擔任著海上船舶的重要指引，守護著東北角海域的航行安全，交通部航港局...

北市信義區積淹水第一！議員籲排水工程加速 市長蔣萬安：一個月完成

台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。台北市議員詹為元針對極端天氣等造成的積淹水，要求市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。