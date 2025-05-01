單親媽憂孩子上大學沒電腦 北市社會局有補助擺脫數位貧窮

北市社會局補助電腦設備邁入第23年，今年攜手公益企業「順發電腦股份有限公司」照顧經濟弱勢家庭，將多達1690戶受惠，較去年增加170戶，即日起至5月15日可線上申請，符合資格者甚至可以免自掏腰包。

曾獲電腦補助的蕭小姐是一位單親媽媽，當時擔心家中就讀大學的孩子沒電腦，恐影響課業學習，從而注意到社會局的補助計畫，不僅減輕家庭經濟負擔，也讓孩子能順利完成作業，上網查找資料，補足學習上的不足。她感謝社會局及民間團體多年幫助，未來若有能力，希望能像當初幫助自己的人一樣，成為那雙向下的手。

社會局2003年起結合民間企業辦理電腦補助計畫，盼減少特定族群的數位機會差異，進而提升經濟弱勢家庭人力資本及競爭力；補助對象為北市列冊低收或中低收入戶、戶內輔導人口有就讀教育部承認的國小3年級以上但未滿25歲在學生等資格，截至去年累積超過1萬8000戶弱勢家庭受惠。

目前唯一合作的民間企業順發，2014年起挹注愛心資源不間斷，至今已累積捐助1691萬餘元。董事長吳錦昌說，順發2010年轉型為公益型企業，爾後參與北市社會局的補助計畫，起心動念在於企業存在的社會價值，應該要能為社會的幸福加分，即為社會公益付出，再者是建構消費做公益的平台，順發賺5元就捐1元，盼吸引更多消費者參與做善事。

順發去年捐贈150萬元作為公益回饋金，共1460戶受惠，今年再度響應並提高金額至160萬元，補助名額增至1610戶。

社會局今年持續補助弱勢家庭自行購置電腦，低收入戶金額為1萬4000元、中低收入戶為1萬元；符合補助資格者若至順發購買金額達1.5萬電腦設備，每戶可享順發加碼公益回饋金2500元，特定品牌型號則是3500元。低收入戶若至順發買1萬7500元以下電腦，甚至有機會免自掏腰包。

另外，社會局直接提供筆記型電腦給購買能力相對薄弱的家戶，名額由去年60台增至80台。

電腦補助今起至5月15日開放家戶線上登記申請，可上社會局官網查詢，社會局將於5月20日以電腦系統抽籤後逕行審核，6月初公告受補助名單，經審核獲得電腦補助資格者，共有450戶可同步申請軟體補助2000元。