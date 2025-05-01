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新版財劃法期程額度不確定 北市議員：別害地方空轉

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北報導
蔣萬安昨天赴議會報告第一次追加減預算案。記者林麗玉／攝影
蔣萬安昨天赴議會報告第一次追加減預算案。記者林麗玉／攝影

立法院通過新版財劃法，北市府估將增400多億元中央分配稅款，藍營議員昨嘆，問財政部進度是零、問金額不知道，批「中央不要害地方也空轉」。北市主計處說，實施期程、額度不確定，明年度預算籌編先暫時不考慮這部分。

台北市長蔣萬安昨赴北市議會報告今年度總預算第一次追加減預算並備詢。議員汪志冰指出，立法院通過財劃法修正案，賴清德總統3月21日發布公告，市長當時感覺如何？蔣回應，當然期待未來有更多財源。

「你期待有多高，你就失望有多大。」她直呼，按照法令，總統已經公告，如果沒有特別指定時間，3天內就必須要執行，到現在仍沒看到任何動作，「只聽到樓梯響，沒有看到人下來。」

北市主計處長蘇文樹回應，財劃法實施期程、額度還不確定，明年度預算現在已經開始籌編，先暫時不考慮這部分，還是照原來、財劃法修正前的歲入。

財政局長胡曉嵐說，依法律程序，中央要在預算年度開始前四個月核定，依規定要今年8月之前，目前還沒有核定數額，中間有公式試算，地方自己算不出來。

議員游淑慧追問，舊的統籌分配款是否有足額撥款下來？胡曉嵐說，目前是有，但沒有撥得那麼足，因為是分月撥付，但是北市做好充分準備。蔣萬安說，不足額有缺口，但是有相關支應。

游淑慧說，不需替中央遮掩，「台北市財政出現任何狀況，就是中央苛扣。」

總預算 蔣萬安 議員 財劃法

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