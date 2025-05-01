聽新聞
0:00 / 0:00

台北市橋梁多黯淡無光 議員盼加強美學裝飾

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
麥帥二橋被發現多數燈具毀損，北市公園處將爭取經費重新設計。圖／陳宥丞研究室提供
麥帥二橋被發現多數燈具毀損，北市公園處將爭取經費重新設計。圖／陳宥丞研究室提供

北市議員批多數橋梁黯淡無光，鄰近饒河夜市的彩虹橋沒裝飾點綴，麥帥二橋甚至多數燈具毀損，就連全市人行道欄杆設計不一致，「城市美學被忽略？」市府坦言可再加強，將邀觀傳局討論橋梁觀光目的，一個月內提檢討評估。

議員陳宥丞發現，新工處建設的人行道欄杆如金華街為白色、新生南路則是咖啡色，忠孝西路一段與重慶南路口是鮮綠色，甚至被民眾嘆「立意良善、配色失敗」，美醜很主觀，但同樣設施卻有完全不同的設計。

不只欄杆，陳宥丞認為，北市成功橋沒光雕裝飾、死氣沉沉；內湖通往松山、鄰近饒河夜市的彩虹橋，不少觀光客經過，卻未有燈光投射加乘；麥帥二橋近距離可發現不少燈具壞掉。

新工處指出，忠孝西路、重慶南路口的人行道欄杆，因當時考量醒目性，才會用亮色系綠色來配色，也承諾未來設計過程兼顧城市美學，甚至可融入在地特色。近年參考先進國家的樣式、與民意溝通研商，人行道新設欄杆配色陸續採簡潔線條樣式及大地色系，融入周邊地景，如大學里結合里徽。

公園處說，麥帥二橋1996年建置橋梁光雕，燈具及設備因老舊損壞無法使用且無材料更換，公園處爭取明年度預算約1000萬元，後續比照國內外城市美學設計，用不同色調的光襯托橋體結構，預計年底前完成招標。

人行道 橋梁 饒河夜市

延伸閱讀

影／基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人 5人輕重傷送醫

北市信義區積淹水第一！議員籲排水工程加速 市長蔣萬安：一個月完成

彰化市大埔路同路段連2車禍釀3傷 遭質疑與劃設人行道有關

防非法查詢個資 北市民政局研議建置即時預警系統

相關新聞

新北建構5環1線單車網 串連基北桃全長917公里

新北市長侯友宜昨宣布，至2050年將投入50億元推動綠色交通發展，建構5環1線自行車友善路網共917公里，攜手基隆、北市...

台北市橋梁多黯淡無光 議員盼加強美學裝飾

北市議員批多數橋梁黯淡無光，鄰近饒河夜市的彩虹橋沒裝飾點綴，麥帥二橋甚至多數燈具毀損，就連全市人行道欄杆設計不一致，「城...

新版財劃法期程額度不確定 北市議員：別害地方空轉

立法院通過新版財劃法，北市府估將增400多億元中央分配稅款，藍營議員昨嘆，問財政部進度是零、問金額不知道，批「中央不要害...

連體嬰忠義病痛纏身、生活陷困境 雇主北市環保局：會盡全力照顧

48歲張忠義與已故哥哥張忠仁是台灣首對成功分割的連體嬰兄弟，忠義是台北市清潔隊雇員，婚後育有2名幼崽，近期受訪談及飽受病...

台灣本島極東三貂角燈塔 慶點燈90周年守護東北角海域

台灣本島極東燈塔三貂角燈塔明天是點燈90周年，一直以來擔任著海上船舶的重要指引，守護著東北角海域的航行安全，交通部航港局...

北市信義區積淹水第一！議員籲排水工程加速 市長蔣萬安：一個月完成

台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。台北市議員詹為元針對極端天氣等造成的積淹水，要求市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。