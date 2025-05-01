台北市橋梁多黯淡無光 議員盼加強美學裝飾

北市議員批多數橋梁黯淡無光，鄰近饒河夜市的彩虹橋沒裝飾點綴，麥帥二橋甚至多數燈具毀損，就連全市人行道欄杆設計不一致，「城市美學被忽略？」市府坦言可再加強，將邀觀傳局討論橋梁觀光目的，一個月內提檢討評估。

議員陳宥丞發現，新工處建設的人行道欄杆如金華街為白色、新生南路則是咖啡色，忠孝西路一段與重慶南路口是鮮綠色，甚至被民眾嘆「立意良善、配色失敗」，美醜很主觀，但同樣設施卻有完全不同的設計。

不只欄杆，陳宥丞認為，北市成功橋沒光雕裝飾、死氣沉沉；內湖通往松山、鄰近饒河夜市的彩虹橋，不少觀光客經過，卻未有燈光投射加乘；麥帥二橋近距離可發現不少燈具壞掉。

新工處指出，忠孝西路、重慶南路口的人行道欄杆，因當時考量醒目性，才會用亮色系綠色來配色，也承諾未來設計過程兼顧城市美學，甚至可融入在地特色。近年參考先進國家的樣式、與民意溝通研商，人行道新設欄杆配色陸續採簡潔線條樣式及大地色系，融入周邊地景，如大學里結合里徽。

公園處說，麥帥二橋1996年建置橋梁光雕，燈具及設備因老舊損壞無法使用且無材料更換，公園處爭取明年度預算約1000萬元，後續比照國內外城市美學設計，用不同色調的光襯托橋體結構，預計年底前完成招標。