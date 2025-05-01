新北建構5環1線單車網 串連基北桃全長917公里

新北市長侯友宜昨宣布，至2050年將投入50億元推動綠色交通發展，建構5環1線自行車友善路網共917公里，攜手基隆、北市、桃園打造無縫接軌的自行車通勤與休閒路網。

新北既有自行車路網有691公里，包含濱海186.3公里、河濱210公里、山林128.9公里、城際165.8公里，存在斷鏈，且用地取得難、地形限制等困境，在海岸、山壁施工挑戰大。

新北交通局長鍾鳴時昨在市政會議做專案報告，談到將持續縫合斷點，將自行車道規畫納入重大工程與都市發展計畫，包含塭仔圳、浮洲、央北、林口工一等預留空間，讓自行車騎乘環境在建設初期就納入考量。

跨域合作也是推動自行車路網重點，新北將攜手北市、桃園與基隆，強化區域綠色交通整合，實現北台灣綠色交通生活圈。

北市水利處指出，北市關渡水岸公園與淡水竹圍自行車道2004年已串聯，東側側南港銜接汐止在今年完成大坑溪自行車道橋梁銜接；西側淡水河和南側新店溪、景美溪一帶利用雙北跨河橋梁自行車牽引道銜接；南側文山區往深坑自行車道未來可配合木柵路五段區段徵收計畫推動，再規畫自行車道串連。

基隆市府表示，基隆河谷廊帶目前七堵與汐止段、暖暖與瑞芳四腳亭段自行車道已串連。今年將辦理外木山湖海路改善工程，串接北海岸自行車道系統。

新北市議員陳偉杰表示，自行車道安全性與便利性至關重要，軟硬體服務要同步優化，避免路網建置後使用率不如預期。

交通局陳姓專員去年開始騎YouBike上下班，一早便能達到運動效果，雨天或冬天較冷，就改搭公車回家。通勤族江小姐每天往返桃園新北，她說，大家住的遠近不同，住較遠的要騎單車上下班幾乎不可能。