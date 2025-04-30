連體嬰忠義病痛纏身、生活陷困境 雇主北市環保局：會盡全力照顧

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
1980年3月4日，張忠仁（左）、張忠義（右）在完成連體分割手術後，終於雙腳著地開始走路了。當年也是亞洲第一個分割手術成功的連體嬰案例。圖／聯合報系資料照片
1980年3月4日，張忠仁（左）、張忠義（右）在完成連體分割手術後，終於雙腳著地開始走路了。當年也是亞洲第一個分割手術成功的連體嬰案例。圖／聯合報系資料照片

48歲張忠義與已故哥哥張忠仁是台灣首對成功分割的連體嬰兄弟，忠義是台北市清潔隊雇員，婚後育有2名幼崽，近期受訪談及飽受病痛之苦，幾乎每天都要打消炎針才能緩解腸子痙攣疼痛，因此常請假，把各種假都請完了，依規定，把假請完恐怕就會丟工作了，生活面臨很大的困境。

忠義的雇主環保局長徐世勲表示，會盡全力照顧工作多年的忠義，將主動聯絡社會局，尋求更多社會資源協助。

忠義接受中時新聞網「角落的聲音」訪問提到，由於先天是連體嬰，與哥哥做完分離手術後，從小腸道就不好，現在幾乎每天都得打消炎針才能緩解，但會造成腸子痙攣疼痛多時，不然無法進食。

隨著年紀增長、器官漸漸衰退，忠義說，腸胃功能比一般人脆弱，這些年來肚子越來越痛，體力大不如前，有時連走路都無力，連吃東西、做一件事都可能不到2分鐘，身體就無法負擔了，多半時間只能待在家。

忠義說，因為健康因素長時間要請假，他已經把年假、病假、事假都請完，憂心自己無法再繼續做這份工作；只好靠賣水餃與堅果貼補家用，收入每月平均不到3.5萬元。他坦言面臨很大的困境，因為還有家庭要顧，所以一定要努力工作、賺錢，現在只能先把身體養好。

環保局長徐世勲表示，擔任議員前就已經認識忠義，迄今超過10年。忠仁生前就在環保局服務，2019年過世後，忠義便遞補遺缺；他一直都知道環保局很照顧忠義，忠義目前任職環保局直屬清潔隊約聘雇人員超過5年，同仁都知道他的身體狀況，平時工作上都會盡量協助，尤其若他需要請假，同仁也會包容、給他方便。

徐世勲說，上任環保局長後，第一次在隊上見到忠義，「忠義特地跟我說，環保局對他很友善也非常好，真的很感謝環保局的照顧。」後來第二次見面，忠義有提及身體狀況不好，自己也滿辛苦的，徐當時回應他有任何需求和困難，隨時提出，環保局都很願意全力協助。

徐世勲提到，請假是忠義的權益，請滿不是問題，同仁也願意盡量幫忙他的工作，他強調環保局會盡全力照顧在環保局工作多年的忠義，「你為環保局付出，我們也願意照顧你」，將主動聯絡社會局，希望尋求更多社會資源來協助他的經濟狀況。

社會局長姚淑文表示，如果為本市市民，生活陷入困境，後續社會局可以提供相關協助與社福資源，也可以經社工評估後，協助申請低收或中低收補助及身障補助。若非低收者，因工作中斷陷入困境，也能先協助申請急難救助金暫渡難關。

張忠義目前是台北市清潔隊雇員，近期受訪透露飽受病痛之苦，幾乎每天都要打消炎針才能緩解腸子痙攣疼痛，因此常請假，生活面臨很大的困境。圖／聯合報系資料照片
張忠義目前是台北市清潔隊雇員，近期受訪透露飽受病痛之苦，幾乎每天都要打消炎針才能緩解腸子痙攣疼痛，因此常請假，生活面臨很大的困境。圖／聯合報系資料照片

環保局長 連體嬰

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