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台灣本島極東三貂角燈塔 慶點燈90周年守護東北角海域

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台灣本島極東三貂角燈塔，慶點燈90周年守護東北角海域。圖／航港局提供
台灣本島極東三貂角燈塔，慶點燈90周年守護東北角海域。圖／航港局提供

台灣本島極東燈塔三貂角燈塔明天是點燈90周年，一直以來擔任著海上船舶的重要指引，守護著東北角海域的航行安全，交通部航港局今傍晚在三貂角燈塔辦理慶祝活動，配合三貂角燈塔日落開燈時分，迎接點燈90周年。

新北市副市長朱惕之、觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長游麗玉處長、民用航空局飛航服務總台三貂角雷達台石秀嵐台長、貢寮區長柯建輝、福連里長吳文益等人到場祝賀。

航港局長葉協隆表示，三貂角燈塔位於台灣本島極東，作為國內極具代表性的燈塔之一，一直以來始終擔任著海上船舶的重要指引，守護著東北角海域的航行安全，隨著時代變化，從單純的航海指標，現今也成為大眾所熟知的觀光景點。希望能夠藉由燈塔與新北市政府、東北角觀光廊帶串連，帶動整體區域的觀光產業發展，讓更多人能夠領略三貂角燈塔的獨特魅力。

今晚在草地音樂會與新北市貢寮區澳底國小的絃樂團演奏下拉開序幕，伴隨著具在地文化特色的樂曲展現出三貂角燈塔與地方漁村發展的緊密關係，接著撥放三貂角燈塔形象影片，介紹三貂角燈塔的過往以及近況。

緊接著登場的還有航港局規畫的系列活動，包含為期1個月的明信片集章換好禮與2個月的回答問題抽獎，並舉辦3場走讀導覽與2場草地音樂會，還有三貂角燈塔90周年紀念印章以及「探索燈塔之旅」主題集章活動。

台灣本島極東三貂角燈塔，慶點燈90周年守護東北角海域。圖／航港局提供
台灣本島極東三貂角燈塔，慶點燈90周年守護東北角海域。圖／航港局提供
台灣本島極東三貂角燈塔，慶點燈90周年守護東北角海域。圖／航港局提供
台灣本島極東三貂角燈塔，慶點燈90周年守護東北角海域。圖／航港局提供

燈塔 音樂會

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