北市信義區積淹水第一！議員籲排水工程加速 市長蔣萬安：一個月完成

詐騙猖獗，其中又以假投資、真詐騙的財損金額佔最大宗，汐止警分局指出，許多都是在臉書一頁式廣告中，被高獲利、投資穩賺不賠的用語誘惑，然後一步步踏進詐騙的陷阱中，等到最後投進大量的錢後，就找不到人，才發現被騙，警方也提醒不要被詐騙話術誘惑，投資還是要透過合法的管道，維護自己的財產安全。

2025-04-30 18:52