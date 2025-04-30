快訊

拍板定案！傳美烏最快今簽署資源協議 文件曝光協商重大突破

五一前來一波！27共機出海 配合共艦「聯合戰備警巡」

楊丞琳強硬反擊沒在怕 Makiyo再爆她當年男友是阿Ben

聽新聞
0:00 / 0:00

北市信義區積淹水第一！議員籲排水工程加速 市長蔣萬安：一個月完成

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今到議會針對總預算案詢答。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今到議會針對總預算案詢答。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。台北市議員詹為元針對極端天氣等造成的積淹水，要求市府盡速完成排水工程。蔣萬安表示，要求水利處和台電溝通，一個月內完成工程施作。

詹為元表示，根據台北市積水資訊網統計，2022年到2024年，第一名為信義區，累計有27起事件，尤其吳興區短短4年就有3年發生積淹水。然而，相關排水工程仍停留在設計或初期施工，吳興街的工程也遲至4月18日開工，開挖後遇到管線障礙，現在只能先回填停工。

詹為元說，相較之下北市府花費30億元規畫敦北地下大排，信義區治水工程只有投入3百萬元，占整體治水預算不到0.1％，市府應要掌握淹水成因、並盡快改善基礎建設，具體落實改善。

蔣萬安承諾，要求水利處和台電溝通，不要再等2個月，盡速於1個月內完成工程施作。

北市水利工程處長張凱堯說，由於工程與既有管線衝突，配合其他工程處理，以台電來說，會礙於年度預算，造成雙方進度落差，導致需要待台電排除障礙才能繼續施作。

台電 蔣萬安

延伸閱讀

剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

世壯運／有8個賽事是「空的」？北市長蔣萬安：資訊會全面校正

防非法查詢個資 北市民政局研議建置即時預警系統

綠轟世壯運螺絲鬆..被問自己比賽時間 蔣萬安4連發反擊

相關新聞

北市信義區積淹水第一！議員籲排水工程加速 市長蔣萬安：一個月完成

台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。台北市議員詹為元針對極端天氣等造成的積淹水，要求市府...

房屋稅近1千戶誤課非自住稅率 新北向中央提報系統介接問題

房屋稅2.0新制今年5月1日起首次開徵，部分民眾發現房屋自住卻誤被列為非自住房屋稅。民進黨新北議員山田摩衣質詢，房屋稅新...

要天然氣退出公有地未果 新北議員：公園租路邊攤為何不行

新北市議會今舉行一至六審聯合質詢，國民黨議員蔡健棠主張，公有地不應便宜租給天然氣整壓站，牽管還要百姓出錢，認為應退出公有...

新北瑞芳警分局志工教育訓練 提升協勤技能與服務品質

在警分局擔任志工人員，通常需要在派出所第一線服務民眾，在今(30)日，瑞芳警分局就舉行了警察志工的教育訓練，共有近百人參加，場面壯觀，期盼透過教育訓練增加志工的協勤技巧還有服務品質，強化志警合作機制。

綠美化創新再晉級 新北汐止江北里再拼環境五星認證

連續好幾年拿下里環境認證五星級的汐止區江北里，今年持續挑戰，志工們連續20天，從早上忙到晚，包括大清掃、除草、綠美化，這次還將江北橋頭邊坡的入口意象進行改造精進，還結合可食地景等等，今(30)日在環評人員下里考核時，將成果展現，希望再一舉拿下五星級認證。

一頁式廣告藏詐騙誘惑 汐止警：小心假投資真詐財

詐騙猖獗，其中又以假投資、真詐騙的財損金額佔最大宗，汐止警分局指出，許多都是在臉書一頁式廣告中，被高獲利、投資穩賺不賠的用語誘惑，然後一步步踏進詐騙的陷阱中，等到最後投進大量的錢後，就找不到人，才發現被騙，警方也提醒不要被詐騙話術誘惑，投資還是要透過合法的管道，維護自己的財產安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。