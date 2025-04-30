聽新聞
0:00 / 0:00
北市信義區積淹水第一！議員籲排水工程加速 市長蔣萬安：一個月完成
台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。台北市議員詹為元針對極端天氣等造成的積淹水，要求市府盡速完成排水工程。蔣萬安表示，要求水利處和台電溝通，一個月內完成工程施作。
詹為元表示，根據台北市積水資訊網統計，2022年到2024年，第一名為信義區，累計有27起事件，尤其吳興區短短4年就有3年發生積淹水。然而，相關排水工程仍停留在設計或初期施工，吳興街的工程也遲至4月18日開工，開挖後遇到管線障礙，現在只能先回填停工。
詹為元說，相較之下北市府花費30億元規畫敦北地下大排，信義區治水工程只有投入3百萬元，占整體治水預算不到0.1％，市府應要掌握淹水成因、並盡快改善基礎建設，具體落實改善。
蔣萬安承諾，要求水利處和台電溝通，不要再等2個月，盡速於1個月內完成工程施作。
北市水利工程處長張凱堯說，由於工程與既有管線衝突，配合其他工程處理，以台電來說，會礙於年度預算，造成雙方進度落差，導致需要待台電排除障礙才能繼續施作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言