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要天然氣退出公有地未果 新北議員：公園租路邊攤為何不行

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議會今舉行一至六審聯合質詢，財政局長陳榮貴備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今舉行一至六審聯合質詢，財政局長陳榮貴備詢。記者劉懿萱／攝影

新北市議會今舉行一至六審聯合質詢，國民黨議員蔡健棠主張，公有地不應便宜租給天然氣整壓站，牽管還要百姓出錢，認為應退出公有地。財政局長陳榮貴說，天然氣公司是涉及公共利益的營業單位，蔡反問「百姓去公園租來做路邊攤，為什麼不可以？」也是為了家庭生活，沒有公共利益嗎？一席話讓局長們錯愕。

蔡健棠問，全新北市天然瓦斯的抽換有幾％？板橋一定抽換很多，但較偏遠地方沒有抽換很多，每次接管的時候，都要百姓自己出，一樓就幾十萬，且全新北市的天然氣公司，承租多少市府公有地，在上面蓋整壓站，每次市府都說因為公共使用，不能不租給天然氣公司。

蔡健棠質疑，減壓站在公園，可以任由他來把它蓋起來、把它圍起來「就是合法的嗎？」新北市政府永遠圖利財團，永遠都沒替百姓想是不是這樣？如果百姓去公園租來做路邊攤，為什麼不可以？為什麼財團要租整壓站，公務部門一定要核准，並主張天然氣整壓站退出公有地。

財政局長陳榮貴說，天然氣公司跟一般的租賃不一樣，天然氣公司是一個涉及公共利益的營業單位。蔡則反問，「那我賣路邊攤沒有公共利益嗎？」為了家庭生活、社會平衡，沒有公共利益嗎？並請主席裁示一周提檢討報告。

國民黨 議員

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