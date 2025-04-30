新北新店2智慧停車場5/1啟用 提供323格車位

新北市政府交通局今天表示，新闢新北市新店區二十張及永安2處全智慧化平面停車場，採車牌辨識系統、遠端監視設備等，將於明天啟用，共有323格小型車停車位。

新北市交通局停車管理科代理科長王昶閔透過新聞稿指出，二十張平面停車場位在二十張路231號，鄰近大豐公園停車場；永安平面停車場位於安和路3段46-11號，距離安坑輕軌新和國小站步行約5分鐘。

王昶閔說，這2處停車場周邊多為老舊公寓，原屬民間業者經營的私有停車場，經由新北市政府地政局以區段徵收方式取得土地後，交由交通局規劃闢建為公有平面停車場。

王昶閔指出，二十張平面停車場有248格、永安平面停車場則有75格小型車停車位，2處均導入智慧化停管設備，採用車牌辨識系統、遠端監視設備、多元繳費系統及悠遊卡感應設備，提供在地居民安全、便利的停車服務。

新北市交通局表示，這2處停車場小型車臨停每小時30元，月票登記及抽籤作業辦法已公告在交通局網站，有停車需求的民眾可多加利用。