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一頁式廣告藏詐騙誘惑 汐止警：小心假投資真詐財

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止警分局提醒，臉書一頁式的廣告，穩賺不賠、高獲利這些字眼，都可能是詐騙，切勿相信。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局提醒，臉書一頁式的廣告，穩賺不賠、高獲利這些字眼，都可能是詐騙，切勿相信。 圖／觀天下有線電視提供

詐騙猖獗，其中又以假投資、真詐騙的財損金額佔最大宗，汐止警分局指出，許多都是在臉書一頁式廣告中，被高獲利、投資穩賺不賠的用語誘惑，然後一步步踏進詐騙的陷阱中，等到最後投進大量的錢後，就找不到人，才發現被騙，警方也提醒不要被詐騙話術誘惑，投資還是要透過合法的管道，維護自己的財產安全。

汐止警分局長徐俊生表示，現在警政單位在推行的反詐騙最主要是要達到兩個目的，一個是案件量的減少，一個是財損的減少，那根據統計目前的詐騙高峰還是假投資，因為財損都是非常非常的高，被詐騙的類似概況，就是加入了FB的群組，看到一頁式廣告，上頭寫著高獲利、投資穩賺不賠的用語誘惑，甚至會把一些名人的圖像放在上面，誘使民眾加入相關的資訊，這是詐騙陷阱的開始。

徐俊生在分享詐騙小故事提到，最近有朋友在臉書看到「財經名人教你投資」廣告，有加入LINE群免費贈送「股票配息」書籍，在拿到贈品書籍後。群組內其他學員不斷分享獲利訊息，群組內也有助理教大家如何操作，並建議要下載他們的投資APP。起初在APP上顯示有獲利，也有成功出金部分金額。朋友後來加碼投資大筆金額後，想大額出金時，對方卻用各種理由阻止並還要他再繼續投入金錢，才發現原來是遇到了詐騙。

徐俊生提醒各位朋友，防詐小撇步，像是一頁式的廣告，穩賺不賠、高獲利這些字眼，都可能是詐騙，切勿相信這些小道消息，要切記，一、勿相信陌生投資訊息及加入Line投資群組、二、「保證獲利」、「穩賺不賠」必為詐騙、三、小額投資初期會「營造假獲利」，記得如果要投資還是要透過正常、合法的投資管道，維護自己的財產安全。

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