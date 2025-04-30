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綠美化創新再晉級 新北汐止江北里再拼環境五星認證

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止江北里今年持續挑戰里環境認證，希望能再度奪下五星認證。 圖／觀天下有線電視提供
汐止江北里今年持續挑戰里環境認證，希望能再度奪下五星認證。 圖／觀天下有線電視提供

連續好幾年拿下里環境認證五星級的汐止區江北里，今年持續挑戰，志工們連續20天，從早上忙到晚，包括大清掃、除草、綠美化，這次還將江北橋頭邊坡的入口意象進行改造精進，還結合可食地景等等，今(30)日在環評人員下里考核時，將成果展現，希望再一舉拿下五星級認證。

已經忙了二、三個星期，里長、志工每天起早貪黑整理環境，今天就是驗收成果的時候，考核人員進行實地考察評比，先在活動中心看裡面的公廁，包括無障礙設施等等，而沿途看的到里長的用心，除了擺放植栽綠美化，並且擺放了公仔，打造舒適明亮的如廁環境，接著戶外第一站，里長謝祚敏則是帶著去看最引以為傲的汐萬路邊坡綠美化。

江北里長謝祚敏表示，綠美化加了許多創意巧思，將入口意象進行改造，在江北橋旁的邊坡綠帶，增加了彌勒佛，重新油漆粉刷，再鋪設地毯，還有用植栽裝飾出江北里、好山水的部分，今年也做了修剪，並且種了新的植栽，包括樹蘭、變葉樹，讓江北里散發出氛多精、香氣，至於變葉樹，在太陽照射下散發出光芒，好山水三個大字則是種了樹蘭跟桂花，飄散出桂花香。

謝祚敏提到，現在還規劃了可食地景，有金針園區、艾草區、芋頭區等等，都可以做為共餐的食材，像是艾草可以炒蛋，也可以做草仔粿，為了今年的里環境五星級認證，志工們已經辛苦20天了，不管刮風下雨都在巷弄清潔，一直在打掃、除草，真的很感謝他們。

汐止 綠美化 食材

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