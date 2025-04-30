新北瑞芳警分局志工教育訓練 提升協勤技能與服務品質

在警分局擔任志工人員，通常需要在派出所第一線服務民眾，在今(30)日，瑞芳警分局就舉行了警察志工的教育訓練，共有近百人參加，場面壯觀，期盼透過教育訓練增加志工的協勤技巧還有服務品質，強化志警合作機制。

瑞芳警分局分局長李智源表示，今天分局舉辦這場警察志工講習，主要是希望強化志工夥伴對於警政工作的認識，提升協勤技能與服務品質，也藉此感謝所有志工長期以來的投入與付出。

警察志工是執法與治安維護上的重要後盾，無論是在交通協助、社區巡守、或是防詐宣導等面向，志工都扮演了關鍵角色。透過定期的講習課程，希望讓志工更加熟悉最新的警政政策與勤務實務，確保每一位志工都能安心、安全的協助警政工作。

未來，瑞芳警分局也會持續強化志警合作機制，提升整體社區防護能量，打造更安心的生活環境。感謝所有志工的熱心與支持，也請大家持續與警方並肩同行，讓社區更好、社會更和諧。