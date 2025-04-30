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汛期將至！議員質疑浮洲防洪規畫 水利局：透保水設施設計中

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
汛期將至，新北市今於板橋湳仔溝抽水站舉辦年度防汛演習。記者張策／攝影
汛期將至，新北市今於板橋湳仔溝抽水站舉辦年度防汛演習。記者張策／攝影

汛期將至，新北市今於板橋湳仔溝抽水站舉辦年度防汛演習。不過地方議員針對易淹水區域的防洪規畫仍表關切，尤其浮洲地區蓄水池規畫多年未見具體進度，引發民代質疑市府是否將防洪視為長期工程。

新北市議員黃淑君表示，浮洲地區是板橋容易淹水的地方，每當時雨量超過50至70毫米就常出現積水狀況，市府不該每次遇到大雨就僅歸因於降雨量過高，而應提出具體解決方案。她指出，地方民眾長期反映蓄水池建設問題，也與市府溝通多次，但至今不清楚預算是否已經到位，也不曉得是否真的會做、何時會動工，「這是市民朋友很好奇、很關心的事情」。

黃淑君強調，防汛通報本就是行政端應落實的日常工作，不應該是發生狀況後才啟動，「這些不該是問題，平常就該落實」。她也指出，市府應針對浮洲長期積水問題正視處理，強化防汛能力，「不能說時雨量超過50就是會淹啊，要想辦法解決」。

新北市水利局回應，浮洲地區因都市計畫尚未完成，公共設施仍待完善，近年來已針對現況排水推動多項改善工程，降雨後局部低窪區的退水時間已明顯縮短。為進一步因應短時強降雨影響，水利局目前規畫於國立華僑中學校地設置透保水設施，相關工程經費已獲中央國土署前瞻計畫補助，目前正進行設計作業，後續將辦理工程發包。

議員劉美芳則肯定湳仔溝抽水站的現行效能，表示靠著持續強化各項防汛措施與定期舉辦演練，一旦真的遇到災害，就能有效降低對民眾生命財產的影響，也減少生活困擾。

她進一步提到，收到住在抽水站附近的香雅里里長謝淑姿的反饋。謝淑姿自民國59年起即居住當地，回憶早年經常淹水，氣味也難聞，如今則改善許多，現在「不但不會再有臭味，整體環境也好多了」。劉美芳也代為轉達謝里長的建議，盼未來抽水站周邊可多種花草、強化綠美化，並加強現場燈光照明，進一步升級整體環境。

議員 雨量

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