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淡海新市鎮人口成長快 藍議員喊設圖書館、現代化市場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡海新市鎮人口成長快速，國民黨新北市議員陳偉杰今質詢，關切新設圖書館、現代化市場的進度。記者劉懿萱／攝影
淡海新市鎮人口成長快速，國民黨新北市議員陳偉杰今質詢，關切新設圖書館、現代化市場的進度。記者劉懿萱／攝影

淡海新市鎮人口成長快速，國民黨新北市議員陳偉杰今質詢，關切新設圖書館、現代化市場的進度。新北文化局長張䕒育說，目前教育局設立淡水國中新設校區，有將圖書館納入思考；經發局長盛筱蓉則說，現全聯進駐正在審查，經主席裁示圖書館及市場將一個月內向提報計畫。

陳偉杰表示，淡海新市鎮的教育發展已有了顯著進步，特別是淡水國中新市鎮校區的設立，為當地學子開啟了新的教育機會。然而，一座完善的圖書館是不可或缺的教育設施，尤其在新市鎮的快速發展過程中，居民對文化、學習資源的需求日益增長。市府應儘快啟動圖書館建設的評估工作，選擇合適的場地，應該在文化局的主導下，積極盤點並提出可行的方案，為新市鎮的居民提供一個優質的學習和閱讀空間。

張䕒育說，新市鎮人口增長圖書館設立確實有必要，也透過經發局、教育局看是否有公有空間可釋出，目前教育局設立淡水國中新設校區，有將圖書館納入思考方向。

陳偉杰指出，淡海新市鎮生活機能需求提高，現有的市場設施已無法完全滿足居民對生鮮食品與日常購物的需求。經發局應該加快推動現代化市場建設，為當地經濟注入新的動能。此外，淡海新市鎮的美麗新廣場去年底停業，由海都廣場進駐，但中長期盼市府加強招商引資，如三井OUTLET等知名品牌進駐等。

經發局長盛筱蓉說，現全聯進駐正在審查，一個月內向議會提報具體時程，並評估現有停車場用地，因走傳統市場比較辛苦，會朝未來興建大型現代化市場建設。

圖書館 淡水

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