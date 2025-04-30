為期7天！三重先嗇宮神農文化祭登場 百桌藥膳宴結合非遺技藝吸睛

三重先嗇宮為慶祝建宮271週年，將於5月17日至23日舉辦為期7天的「神農文化祭」，結合百桌藥膳宴、非遺技藝展演與宗教儀典，延續傳統信仰文化之餘，也融入現代教育與公益意涵，邀請民眾一同參與盛會、祈福納安。

先嗇宮主委李乾龍表示，每年農曆4月26日恭祝神農大帝萬壽聖辰，是先嗇宮一年一度的重要大典。今年文化祭從5月17日展開，首日將舉辦開幕式與「神農藥膳宴」，推出限量100桌、每桌5000元的十道藥膳料理，菜色包含首烏、羊蔘、天麻等食材，寓意強身健體，整體價值逾8000元，主辦單位希望藉此推廣本草文化，讓民眾以平價共享健康飲食。

李乾龍提到，今年文化祭有幾個重點活動，除了藥膳宴之外，還邀請來自山西的非物質文化遺產『打鐵花』表演，及廣東『英歌舞』演出「兩項皆屬難得一見的民俗技藝，將為整場活動增添傳統藝術魅力。」李乾龍說。

文化祭期間，先嗇宮也將舉辦「神農百草園」藥草展，現場備有青草茶供應，並規劃傳統歌仔戲公演、逸境祈福活動、免費藥膳發放及古禮三獻禮祝壽大典。5月18日上午還將舉辦「窩子開智慧光」儀式，為3歲以上學童點智慧燈，祈願學業進步。李乾龍指出，活動除了傳統歌仔戲，邀請歐陽慧珍舞蹈團帶來表演，希望以藝術與宗教結合，創造更多與在地居民互動的可能。