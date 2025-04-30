快訊

「剴剴」虐童案案情急轉直下！保母劉彩萱當庭哭認罪：剛開始蠻喜歡他

大陸山西太原1社區爆炸畫面曝 現場濃煙密布、傷亡不明

塌陷擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

為期7天！三重先嗇宮神農文化祭登場 百桌藥膳宴結合非遺技藝吸睛

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「神農藥膳宴」菜色包含首烏、羊蔘、天麻等食材，寓意強身健體，整體價值逾8000元，主辦單位希望藉此推廣本草文化，讓民眾以平價共享健康飲食。記者張策／攝影
「神農藥膳宴」菜色包含首烏、羊蔘、天麻等食材，寓意強身健體，整體價值逾8000元，主辦單位希望藉此推廣本草文化，讓民眾以平價共享健康飲食。記者張策／攝影

三重先嗇宮為慶祝建宮271週年，將於5月17日至23日舉辦為期7天的「神農文化祭」，結合百桌藥膳宴、非遺技藝展演與宗教儀典，延續傳統信仰文化之餘，也融入現代教育與公益意涵，邀請民眾一同參與盛會、祈福納安。

先嗇宮主委李乾龍表示，每年農曆4月26日恭祝神農大帝萬壽聖辰，是先嗇宮一年一度的重要大典。今年文化祭從5月17日展開，首日將舉辦開幕式與「神農藥膳宴」，推出限量100桌、每桌5000元的十道藥膳料理，菜色包含首烏、羊蔘、天麻等食材，寓意強身健體，整體價值逾8000元，主辦單位希望藉此推廣本草文化，讓民眾以平價共享健康飲食。

李乾龍提到，今年文化祭有幾個重點活動，除了藥膳宴之外，還邀請來自山西的非物質文化遺產『打鐵花』表演，及廣東『英歌舞』演出「兩項皆屬難得一見的民俗技藝，將為整場活動增添傳統藝術魅力。」李乾龍說。

文化祭期間，先嗇宮也將舉辦「神農百草園」藥草展，現場備有青草茶供應，並規劃傳統歌仔戲公演、逸境祈福活動、免費藥膳發放及古禮三獻禮祝壽大典。5月18日上午還將舉辦「窩子開智慧光」儀式，為3歲以上學童點智慧燈，祈願學業進步。李乾龍指出，活動除了傳統歌仔戲，邀請歐陽慧珍舞蹈團帶來表演，希望以藝術與宗教結合，創造更多與在地居民互動的可能。

新北市議員王威元肯定先嗇宮多年來持續創新，在傳統文化與現代教育之間找尋平衡點。他表示，三重先嗇宮成立以來，一直有不斷思考如何讓神農聖誕活動更有教育意義、更具公益性質。並希望神農大帝能庇佑大家身體健康、事事順心。

先嗇宮主委李乾龍表示，今年文化祭從5月17日展開，首日將舉辦開幕式與「神農藥膳宴」，推出限量100桌、每桌5000元的十道物超所值的藥膳料理。記者張策／攝影
先嗇宮主委李乾龍表示，今年文化祭從5月17日展開，首日將舉辦開幕式與「神農藥膳宴」，推出限量100桌、每桌5000元的十道物超所值的藥膳料理。記者張策／攝影
先嗇宮主委李乾龍（中）與新北市議員王威元合影。記者張策／攝影
先嗇宮主委李乾龍（中）與新北市議員王威元合影。記者張策／攝影
三重先嗇宮為慶祝建宮271週年，將於5月17日至23日舉辦為期7天的「神農文化祭」。記者張策攝影
三重先嗇宮為慶祝建宮271週年，將於5月17日至23日舉辦為期7天的「神農文化祭」。記者張策攝影

先嗇宮 李乾龍

延伸閱讀

子弟兵喜宴醉後鬧事 白冰冰寧賠百萬：冰起來閉門思過

新北瑞芳青雲殿首屆國際研討會 增進神農文化學術交流

北海岸媽祖文化祭登場 遶境、藝文與公益展信仰魅力

影／母娘文化季繞境起駕儀式 賴清德、蔣萬安同框扶轎

相關新聞

世壯運有8個賽事是「空的」？蔣萬安：資訊會全面校正

世壯運下月開賽，台北市長蔣萬安將參加壁球和壘球項目；台北市議員簡舒培下午質詢指出，壁球項目賽程還沒有上官網，離開賽前一個...

為期7天！三重先嗇宮神農文化祭登場 百桌藥膳宴結合非遺技藝吸睛

三重先嗇宮為慶祝建宮271週年，將於5月17日至23日舉辦為期7天的「神農文化祭」，結合百桌藥膳宴、非遺技藝展演與宗教儀...

綠轟世壯運螺絲鬆..被問自己比賽時間 蔣萬安4連發反擊

世壯運倒數17天，台北市長蔣萬安今赴議會備詢，綠營聚焦世壯運籌辦，議員林延鳳問蔣萬安「知不知道自己的比賽時間？」蔣萬安則...

重返淘金歲月 新北黃金博物館「淘金體驗」

新北市立黃金博物館的「淘金體驗」，邀請大小朋友一起走進山城，親身感受當年採金人們尋求黃金的歷史體驗，在寓教於樂中創造難忘的回憶。 黃金博物館館長林文中表示，黃金博物館位於著名的「水金九」地區，曾是臺

紓解輔大商圈車流 新北塭仔圳6月開通二道路

新莊中正路以南的塭仔圳二區，預計今年6月底將開通東西向的20米計畫道路-「國營路」、「新富三路」，讓用路人可以更快速便捷的銜接中環路及建國一路，往來台65線快速道路及西盛工業區、樹林一帶。新北市長侯友

防基隆民政處案…北市議員籲建立示警 蔣萬安：一個月研議

台北市長蔣萬安今天赴北市議會，報告今年度總預算第一次追加減預算詢答。北市議員林亮君以基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用戶政個資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。