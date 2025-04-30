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防非法查詢個資 北市民政局研議建置即時預警系統

中央社／ 台北30日電

基隆市民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統查詢個資，法院駁回檢方聲押，裁定交保。台北市議員今天建議市府建置預警系統保護市民個資，市長蔣萬安要民政局研議。

台北市議會今天下午召開「114年度台北市總預算第1次追加（減）預算案」報告，蔣萬安率市府首長列席備詢。民進黨台北市議員林亮君質詢時問到，基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便查詢民眾個資，是否違法。

蔣萬安表示，若利用民政系統竊取民眾個資，應該是違法。林亮君接著問，此案司法單位已介入調查，但反觀台北市政府戶政機關或警方是否設置預警系統。

台北市警察局長李西河答詢，警局已自製建立即時稽核預警通報機制系統，且是在2024年3月就建置，如有非公務查詢個資時就會發現。

林亮君追問民政局是否設置預警系統，民政局長陳永德表示，資訊局、政風室等都會每天、每週清查系統，且會配合中央清查，只要有戶政資料被大量下載，透過定時清查就會得知，但未建置即時預警系統。

林亮君接著表示，民政局定時清查卻未設置即時預警系統，應要建置預警系統；蔣萬安表示，會要求民政局參考警局建置即時預警系統，要民政局在1個月內研議。

基隆地方檢察署偵辦張淵翔涉嫌非法利用戶政系統查詢個資，協助比對國民黨基隆市黨員名冊，刪除死亡名單、更新黨員地址以利連署罷免民進黨籍議員，涉犯個資法、刑法偽造私文書罪。檢察官聲請羈押張淵翔，基隆地方法院認為張已坦承犯行，裁定交保。

北市 基隆

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