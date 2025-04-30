綠轟世壯運螺絲鬆..被問自己比賽時間 蔣萬安4連發反擊

世壯運倒數17天，台北市長蔣萬安今赴議會備詢，綠營聚焦世壯運籌辦，議員林延鳳問蔣萬安「知不知道自己的比賽時間？」蔣萬安則四連發反問議員「你有沒有報名？」「你有沒有報名世壯運？」「報名哪一項？」「你知不知道自己哪一天比賽？」你也不知道啊。

蔣萬安今天赴議會報告總預算第一追加(減)預算，民進黨議員質詢世壯運籌辦議題。議員顏若芳說，目前世壯運特約商店約2400家，有中文及英文版地圖，分小吃、購物、娛樂、商場等，不過英文版地圖的卻比中文地圖少2百多家，總數少414家，5月17日就要開幕，難道英文版的其他店家要等5月30日外上架？

商業處回應，目前是因陸續報名，就會陸續上架，中文版地圖只要檢核沒問題就會上架，英文版因為製作的問題，後續會陸續上架。議員舉中山區其中一區地圖為例，光英文版就少8家，這些店家好不容易加入，但外國選手卻在地圖看不到？

另外，顏若芳質詢世壯運的行銷社群，觀傳局長余祥回應，有臉書、IG、及YT頻道。顏問「有沒有推特？」余回「據我所知是沒有」，不過顏若芳說，她特別去看世壯運國際總會的推特上介紹，是連結到台北市世壯運的推特X平台帳號，但市府現在跟我說「沒有」，質疑市府螺絲完全鬆掉。

顏若芳說，推特X平台的上次發文是在2022年9月9日，數據顯示推特X平台是國外的主流平台，國際使用推特的美國有7690萬用戶，日本有5895萬用戶，但市府連自己有沒有X平台都不知道？世壯運行銷荒腔走板，丟臉丟到國際上？蔣允諾，國際宣傳上會加強，最主要會透過現有IG、臉書、YT等加強宣傳。

林延鳳也問蔣萬安世壯運報名什麼項目？蔣說，報名壁球跟壘球。什麼時候比賽，蔣說，5月22日至24日，蔣還連四問林延鳳「議員你有沒有報名？」「你有沒有報名世壯運？」「報名哪一項？」「你知不知道自己哪一天比賽？」你也不知道啊。

蔣說，他比賽壁球與壘球，壁球是5月22日至24日比賽、壘球是在5月22日比，議員問什麼時間？蔣回，「一定都可以比賽到，我不會看那麼細，我人會到，而且我一定會盡量贏得比賽。」