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紓解輔大商圈車流 新北塭仔圳6月開通二道路

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新莊中正路以南的塭仔圳二區，預計今年6月底將開通東西向的20米計畫道路-「國營路」、「新富三路」，讓用路人可以更快速便捷的銜接中環路及建國一路，往來台65線快速道路及西盛工業區、樹林一帶。新北市長侯友宜29日視察國營路工程進度時表示，二區舊有道路狹窄蜿蜒，且極度缺乏人行空間，如今二區計畫道路陸續完工，屆時就會依序開放給民眾通行，解決過去的交通擁塞及安全隱患，大幅提升區域交通效率。

新北市地政局局長汪禮國指出，國營路及新富三路可望於今年6月底順利打通，用路人可以更便捷的利用這兩條道路連結中環路與建國一路，不但可分擔輔大商圈、中正路一帶的車流量，也有助於疏散新莊Costco商圈假日購物車潮，預計對緩解當地區域交通擁塞具有相當的效果。

地政局提醒，這兩條計畫道路預計今年6月底完工後就能開通，屆時景德路、福營路、部分新樹路將陸續封閉，以利重劃工程持續進行。

聚傳媒

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