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重返淘金歲月 新北黃金博物館「淘金體驗」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市立黃金博物館的「淘金體驗」，邀請大小朋友一起走進山城，親身感受當年採金人們尋求黃金的歷史體驗，在寓教於樂中創造難忘的回憶。

黃金博物館館長林文中表示，黃金博物館位於著名的「水金九」地區，曾是臺灣黃金開採最興盛的地區之一。從光緒16年(1890)年在基隆河發現砂金，引發淘金熱潮，到日治時期，金瓜石因豐富的金礦而名聞遐邇，這段歷史至今轉化為豐富的文化資產。在黃金博物館內，除了可以藉由展覽經歷當時的繁榮勝景，更有「淘金體驗」可以親身體驗先人最初在河中淘金的歷史氛圍。

黃金博物館表示，「淘金體驗」地點位於黃金館三樓的淘金體驗區，現場設置淘金池，讓遊客可透過淘選砂礫的方式，學習如何辨認金砂。每位淘金客都能將親手淘選出的金砂裝入玻璃瓶中帶回家，收藏這份來自山城的寶貴紀念。活動平日開放時段為11:30、13:30與14:30，假日則加開10:30場次，每場限50人，費用每人100元。

黃金博物館指出，除了淘金體驗，園區黃金館內還有展示重達220公斤大金磚與介紹各類礦石知識的「大地的寶藏」常設展，以及探討金瓜石生活與文化的「金光下的山城」常設展；大地館「透視礦山」常設展則結合巨觀與微觀的多元敘事軸線，展示礦山環境與人之間的緊密關係。

聚傳媒

金瓜石 黃金博物館

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